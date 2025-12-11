Filip Rudan odvažno nastavlja novo glazbeno poglavlje singlom i videospotom 'Delusion'

Filip Rudan (26) nastavlja svoje novo glazbeno poglavlje autorskim singlom “Delusion”, u kojem donosi gitarski zvuk, snažne distorzije i odvažnu rock’n’roll energiju. Nova pjesma dolazi nakon “Dry Your Eyes”, objavljene u ljeto ove godine, a prati ju i videospot u režiji Mare Prpić i produkciji 1.618 FILMS.

“Pjesmu sam osmislio zajedno sa svojim producentom Nikom Nobilom. Stilski i dinamički je podosta drugačija od mojih ostalih pjesama i to mi se jako sviđa, jer smo krenuli malo hrabrije koračati izvan moje zone komfora. Vjerujem da će publika prepoznati tu neku iskrenu energiju koju ova pjesma nosi sa sobom”, otkriva Filip.

Foto: Lorena Puškarić

Ranije ove godine najavio je prekretnicu u svom autorskom radu objavom singla “Dry Your Eyes”, inspiriranim zvukom The Weeknda i Tame Impale. Pjesmom “Delusion” Filip Rudan nastavlja novo poglavlje još odvažnije, donoseći gitarski zvuk, moćnu vokalnu izvedbu i prepoznatljiv osobni pečat, te potvrđuje da intenzivno radi na novim pjesmama. Singl je obilježio i nastavak suradnje s nizozemskim producentom Willemom de Bruijnom, dok je na glazbi i aranžmanu još jednom udružio snage s Nikom Nobilom. Master potpisuje Filip Motovunski (FM Mastering), a bubnjeve je odsvirao Matej Smiljanić.

Foto: Lorena Puškarić

Singl “Delusion” objavljen je uz energičan videospot, u režiji Mare Prpić i produkciji 1.618 FILMS, zajedno s timom kojeg čine Dorian Pavlović (asistent režije), Ema Šajatović (asistentica produkcije), Damir Debanić (gaffer) i Tara Turopoljac (make-up, styling). Filipu su se u spotu pridružili i članovi njegovog benda - Matej Smiljanić za bubnjevima, Dominik Kiseljak na bas gitari i Teo Kolić na gitari.

Foto: Lorena Puškarić

“Spot odlično prikazuje novu glazbenu energiju koju želimo postići. Mom bendu i meni je bilo dosta zabavno snimati spot - kao što možete vidjeti - i jako smo uzbuđeni jer ćemo napokon "službeno" izvoditi pjesmu!”, zaključuje Filip.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Filip Rudan iza sebe ima hvaljeni debitantski album “Everyday View”, dobitnik je dviju nagrada Porin: za Novog izvođača godine (2022.) i za Najbolju mušku vokalnu izvedbu (2024.) za pjesmu “The Outside”, a njegov autorski i vokalni izričaj često se uspoređuje s globalnim imenima. Pjesme poput “Blind”, s kojom se 2021. predstavio na Dori i osvojio peto mjesto, “He’s Not The One”, “Razine” i već spomenuta “The Outside”, osigurale su mu naklonost publike diljem svijeta. Album “Everyday View” ostvario je više od milijun streamova samo na Spotifyju, uz istaknute prateće videospotove pojedinih singlova koji sveukupno broje milijunske preglede.

Foto: Lorena Puškarić

Uz priznanja, Filip se istaknuo i live nastupima, te je do sada ostvario nekoliko zapaženih samostalnih koncerata u zagrebačkim klubovima Sax! i Vintage Industrial Bar. Među brojnim koncertnim nastupima posebno se ističu oni u Areni Zagreb i pulskoj Areni, gdje je kao jedan od pozvanih gostiju nastupio na emotivnim koncertima benda Parni Valjak 'Dovoljno je reći... Aki', posvećenima nezaboravnom Akiju Rahimovskom. Nedavno je održao nastup u okviru Akustika Sessiona, dok će 26. prosinca nastupiti pred varaždinskom publikom u okviru Adventa.

Objavom novog singla “Delusion” nastavlja sljedeće poglavlje svoje karijere – zvučno hrabrije, produkcijski bogatije i vizualno još snažnije. Pjesma je od 27. studenog dostupna dostupna u radijskom eteru, te na svim digitalnim glazbenim platformama, u izdanju by the way. agency.

POGLEDAJTE VIDEO:Za pojam six seven nisu čula samo vaša djeca nego i britanski premijer