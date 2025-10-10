Filip Dizdar o ulozi oca, vjenčanju i karijeri: 'Dugo nisam bio ovako uzbuđen'

Gazbenik i redatelj Filip Dizdar (36) završio je svoj veliki filmski projekt ''Nonina Villa'' koji će uskoro imati premijeru. Film istražuje teme ljubavi, gubitka i obiteljske povezanosti, a osim što je uspješan u karijeri, Filip je ujedno otac i ujak. U travnju prošle godine dobio je sina s zaručnicom Majom Šiprak kojemu su nadjenuli ime Val, a njegova sestra Natali Dizdar (41) također je uplovila u roditeljske vode, uzevši u obzir da je nedavno postala majka djevojčice Lole pa nam je tako Filip otkrio kako su mu uloge roditelja i ujaka promijenile život. Razgovarali smo s Filipom i o njegovim osobnim ritualima, planovima za budućnost i naravno o njegovom filmu ''Nonina Villa''. U nastavku pročitajte što nam je sve otkrio.

Foto: Borna Filic/pixsell

Kako je roditeljstvo promijenilo vaš život? Jeste li morali napraviti neke preinake po pitanju privatnog života i karijere?

Roditeljstvo te promijeni iz korijena na najbolji mogući način. Odjednom se sve nekako posloži; postane ti jasnije što ti je važno, a što više nije. Najviše zato jer više nemaš vremena kao prije. Bilo je potrebno malo prilagoditi ritam, ali iskreno, ništa mi to ne pada teško. Sve nekako sjedne na svoje mjesto kad pogledaš to malo biće koje te gleda kao da si mu cijeli svemir.

Tko je stroži, vi ili partnerica?

Ne bih rekao da smo strogi, ali kad bih morao birati, rekao bih da sam ja stroži. Maja je divna majka i Vala obasipa ljubavlju kad god može, a i on je zahvalno dijete pa ga samo u rijetkim situacijama treba malo ''usmjeriti''. U tim trenucima uglavnom ja preuzimam riječ. Mislim da općenito Maja drži strukturu, a ja unosim malo kaosa, dobro se nadopunjujemo.

Kako kod vas izgleda briga o djetetu? Jeste li podijelili zadatke na 'smjene' noću i slično?

Meni je na početku bilo malo teže uhvatiti ritam, jer je Val tada bio puno više vezan uz Maju pa sam ja uskakao kada sam mogao. Sad već neko vrijeme ide u vrtić i stvorili smo neku rutinu. Ona ga ostavlja u vrtiću kad ide na posao, ja ga idem pokupiti i trudimo se što više vremena provoditi zajedno kao obitelj. Poslijepodne, kad smo oboje s njim, nema pravila, ovisno o obavezama taj dan, tako i podijelimo uloge. Nekad ona više ''potegne'', nekad ja. Ako ga ona ne uspije uspavati, ja uključim glazbu i pjevamo dok ne zaspe.

Najsmješnija situacija otkako ste postali tata?

Uff, svaki dan je nešto novo, bilo da glumi vratara i otvara mala vrata mačkama da uđu u stan, da šalje puse prolaznicima dok ga nosim na ramenima ili da plače jer želi crijevo za vodu, a onda me zalije čim ga dobije. Već je savladao i traktor. Djed ga je naučio kako ga upaliti, dodati gas, a zna i ubaciti u prvu brzinu nogom. Nadam se samo da će ga fascinacija traktorima malo popustiti, jer će uskoro biti teško držati ga podalje od njega.

Nedavno ste postali i ujak. Jeste li vi onaj strogi ili zabavni ujak? Što vas najviše veseli u toj ulozi?

Planiram biti zabavni ujak, ali Lola je još jako mala pa sam zasad ograničen na kreveljenje i ispuštanje raznih zvukova. No već sada se vide naznake njenog karaktera i jako se veselim onome što budućnost nosi. Najviše me veseli gledati kako odrastaju ona i Val, već sad se vidi da će biti opaka ekipa.

Mali rituali koji vas opuštaju?

Kako oko kuće imamo veće dvorište, posadio sam povrće i dvadesetak stabala i voćki, ima tu svega, indijanskih banana, smokava i feijoa, do kestena, badema i sibirskih limuna i mnogih drugih. Poseban mi je gušt svako jutro prošetati i vidjeti kako što napreduje. Onda popodne opet idem s Valom u isti đir, čisto da vidimo je li se što promijenilo. Uredno svakog prijatelja koji navrati udavim pričom o biljkama.

Kako teku planovi za vjenčanje?

Planovi su u tijeku već neko vrijeme, ali ništa megalomanski. Više volimo intimne stvari, s ljudima koji su nam stvarno bliski. Bit će veselo, ali opušteno, onako kakvi smo i mi. Još uvijek čekamo pravi trenutak.

Planovi za medeni mjesec? Koliko je to teško izvedivo uz malo dijete?

S vremena na vrijeme putujemo i te naše male avanture gledamo kao mini medeni mjesec prije vjenčanja. Kad dođe vrijeme, vjerojatno ćemo otputovati ili negdje gdje je toplo i plaže su prekrasne ili negdje gdje je snijeg i možemo skijati. Skijanje je Maji i meni velika ljubav i jednako se odmorimo kao da smo negdje na plaži.

Redatelj ste filma 'Nonina Villa' čija je premijera u prosincu. Što vas oko toga najviše veseli?

Taman smo završili snimanje filma "Nonina Villa" i ne mogu biti sretniji kako je sve prošlo. Film je nastao iznimno brzo, prije samo nekoliko mjeseci prijatelji i kolege, glumci Antonio Scarpa i Dominik Čičak spomenuli su mi filmski natječaj Istarske županije i HAVC-a. Odmah smo odlučili pokrenuti priču i zajednički razviti film. Oni su iznijeli svoju viziju, ja sam uzeo neke elemente i od toga napravio kostur priče i prvi nacrt scenarija.

Ubrzo se Antonio praktički preselio kod mene na nekoliko dana i od jutra do mraka radili smo na scenariju kako bismo sve pripremili za prijavu. Cijeli proces od poziva do prijave trajao je manje od dva tjedna. Kada smo prošli na natječaju, krenulo je pravo ludilo. Kako smo pronalazili glumce, priča je rasla i dobivala novu dimenziju. Sve se odvijalo prirodno i spontano. Našoj filmskoj obitelji ubrzo su se pridružili glumci Barbara Vicković, Matilda Sorić, Lucija Alfier i Branko Perišić. Okupio sam i svoje dugogodišnje suradnike, poput direktora fotografije Matije Petrovića i asistenta režije Davida Uranjeka.

U projekt se uključio i Krešimir Šimac pod čijom smo produkcijskom kućom Luxar Media snimali film, a odigrao je i manju, ali ne manje vrijednu ulogu u filmu. Najviše me veseli što ćemo uskoro vidjeti reakcije publike. "Nonina Villa" je film o obitelji i situacijama koje su nam svima bliske. Tijekom snimanja, u Istarskoj vili izoliranoj od vanjskog svijeta, i mi smo postali prava mala obitelj i vjerujem da se ta energija osjeti na ekranu. Dugo nisam bio ovako uzbuđen oko nekog projekta i vjerujem da će film pronaći put do publike, što nam je svima na kraju dana i najvažnije. Ovom prilikom još jednom želim zahvaliti cijeloj ekipi koja je sudjelovala u stvaranju filma, a nisam ih ovdje uspio spomenuti. Svi oni su jednako zaslužni za nastanak filma i radujem se skorom druženju na premijeri.

Imate li još neke projekte u najavi?

U pripremi je nekoliko projekata. Početkom godine snimam svoj završni film na akademiji, a paralelno radim na pripremi dugometražnog filma na engleskom jeziku pod nazivom ''Gourmet Affair'', također za produkcijsku kuću Luxar Media. Ukratko, sljedeća godina nosi velike stvari. A nadam se i da će Val narasti barem još koji metar, s obzirom na tempo kojim ide.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Rat između trgovaca i dobavljača u susjedstvu: Hoće li eskalirati i u Hrvatskoj?