Švicarski predstavnik i trenutačni favorit međunarodnog natjecanja Eurosong 2024. - Nemo, gostovao je u domaćoj emisiji gdje se govorilo o Baby Lasagni, ali i o rodnoj nebinarnosti.

"Mislim da je jedan od najvažnijih koraka u mom životu bio izjašnjavanje kao nebinarna osoba, prije svega pred svojim prijateljima i obitelji, ali i pred javnošću te stvarno prihvaćanje da sam takva osoba. I kao da se otad osjećam mnogo ugodnije u vlastitoj koži i u odlasku u svijet. A posebno na događaju kao što je Eurosong", rekao je u emisiji Music Pubu Zlatka Turkalja na Drugom programu Hrvatskog radija.

"Mislim da bi bilo mnogo teže da ne mogu jednostavno i potpuno biti to što jesam i osjećati se kao ja. Tako da mislim da mi je taj događaj mnogo toga promijenio, samim zauzimanjem za to što doista jesam", dodao je glazbenik koji za svoju pjesmu 'The Code' kaže da je izuzetno zahtjevna, ali i zabavna.

"Što se tiče inscenacije, ne mogu još puno reći jer još sve pripremamo, ali baš je zabavno pripremati se i smišljati ideje, kao i raditi s Benkeom. On je odličan redatelj i mislim da je naš razgovor o pjesmi i izvedbi bio odličan i doista osjećam kao da pjesmu i značenje pjesme prenosimo na pozornici. To mi je stvarno uzbuđenje", ispričao je Nemo.

Priznao je kako obožava 'Rim Tim Tagi Dim'

"Mnogo znači moći dijeliti takvu platformu s drugim umjetnicima iz Europe, povezati se s njima, imati takav oblik razmjene i razgovarati o glazbi, naučiti više o njoj i upoznati različite kulture. Meni je to jedan od najvažnijih i najljepših dijelova Eurosonga", navodi.

Za Baby Lasagnu rekao je kako je vrlo inspirativan i da mu je od početka njegova pjesma jedna od najboljih.

"I uvijek je bio u mojih prvih pet, iako se mojih prvih pet stalno mijenja, ona je uvijek među njima. I mislim da ovu pjesmu čini posebnom to što je vrlo zabavna, ali i što u njoj ima puno istine. Shvaćam značenje pjesme, vrlo je autentična i istinita. Sviđa mi se."

Otkrio je i što misli o svojoj poziciji na eurovizijskim kladionicama.

"Osjećaj je negdje između nadrealnog, apsolutno nadrealnog i nevjerojatnog. Lijepo je vidjeti da se toliko ljudi povezuje s pjesmom. To je velika motivacija za sljedeće tjedne, za pripremu, za nastup. I osjećam sreću što se ljudi tako povezuju s pjesmom."

Inače, Švicarska je pjesmu za Eurosong odabrala prije mjesec dana, a natjecat će se u drugoj polufinalnoj večeri. Nemu šanse na kladionicama iz dana u dan rastu, trenutno mu se predviđa 24% šanse za pobjedu, dok Marko ima 16%. Slijedi ih Italija, a zatim Ukrajina i Nizozemska.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je Nemo koji je nakon 32 dana pretekao Baby Lasagnu na kladionicama?