Holivudska glumica Megan Fox danas slavi 38. rođendan, a za njezinim plavim očima i zanosnim tijelom i dalje luduju obožavatelji diljem svijeta. Unatoč glumačkom talentu, njezin seksepil joj je nesumnjivo pomogao da preko noći od anonimke postane seks simbol nove generacije.

Svjetsku slavu postigla je ulogom u filmu "Transformer" gdje su je već u prvom tjednu snimanja vrijeđali izjavama da nije dovoljno lijepa te je od redatelja dobivala upute kako samo treba biti seksi i provokativna. Kada je htjela razgovarati o svom liku, rečeno joj je da se samo fokusira na svoj izgled.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog izgleda se podvrgnula operacijama

Što se tiče njezina izgleda, podvrgnula se raznim kozmetičkim zahvatima, a o tome je govorila u podcastu "Call Her Daddy". Prvi zahvat imala je s 21. godinu kada je ugradila silikonske implantate.

"Moje su grudi bile lažne od 21. ili 22. godine. Radila sam ih na konzervativan način, jer tada su svi radili taj zahvat i onda se moralo raditi povećanje koje se ne vidi. Uvijek sam bila ona djevojčica koja se gledala u ogledalo i pitala: 'Gdje su moje grudi?' Uvijek sam htjela velike grudi i nisam se zadovoljila prvim silikonima."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Megan Fox

Grudi je operirala čak dva puta

Nedavno je opet bila na operaciji grudi.

"Nemam dovoljno tjelesne masti da pokrijem implantate. Htjela sam gigantske grudi, nije me briga što je u modi, dajte mi izgled striptizete iz 1990.", priznala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sljedeće na njezinom popisu je povećanje stražnjice.

"Želim takvu guzicu da se ljudi okreću za mnom, šapću, smiju se i govore nešto poput: 'Što? Što gledamo?' Kao da sam cirkuska nakaza. Da idem kroz taj proces, želim tako nešto."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Megan Fox

Traumatična iskustva

Danas puni naslovnice svojim ljubavnim životom, dok je traumatična iskustva tijekom bivanja u ljubavnim vezama otkrila i u svojoj knjizi poezije ''Pretty Boys Are Poisonous''.

"Tijekom svog života, bila sam u barem jednoj nasilnoj vezi i nekoliko emocionalno zlostavljajućih veza", rekla je Meghan na promociji svoje knjige u kojoj je govorila o svom pobačaju osjećaju tuge s kojim se tada nosila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O pobačaju je govorila u pjesmama pod nazivima I i II.

"Sada se moram oprostiti. Zatvorenih očiju zamišljam kako te čvrsto držim na svojim prsima dok te čupaju iz moje utrobe. Platit ću bilo koju cijenu. Reci mi, molim te, koja je otkupnina za njezinu dušu", napisala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Machine Gun Kelly je 2022. godine u svojoj pjesmi Twin Flame otpjevao "Odi spavati, vidjet ću te u svojim snovima". Iste godine je rekao na Billboard Music Awardsu da je pjesma posvećena njegovoj ženi i njihovom nerođenom djetetu.

Podsjetimo, Megan i Machine Gun Kelly upoznali su se na snimanju filma "Midnight In The Switchgrass" 2020. godine kada su i započeli vezu. Zaručili su se u siječnju 2022., a nedavno je u podcastu "Call Her Daddy" odgovorila na spekulacije o prekidu zaruka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naučila sam da takve stvari nisu za javnost, tako da sada nemam komentara o statusu veze. On je moja srodna duša i uvijek ću na neki način biti povezana s njim."

Foto: Profimedia Megan Fox

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: RTL proslavio 20. rođendan, slavna lica se pridružila veselju: 'Želim vam da i dalje informirate javnost'