Američka glumica i model, Megan Fox (37) objavila je fotografiju sa svojim zaručnikom, glazbenikom Machine Gun Kellyjem, na kojoj je pokazala je kostim koji su odabrali za Halloween.

Halloween maska

Par se maskirao u likove iz filma Kill Bill, Gogo Yubari i The Bride, a fotografije su iznenadile fanove koji nisu znali da su se Megan i Machine pomirili.

"Vi ste i dalje skupa?", "Kakav ti je to ogromni žuti modni dodatak?", "Nadam se da nisi ponovno s njim, zaslužuješ bolje", "Pomirili ste se?", "Prekini s njim", "Zar te nije prevario?", "Možeš puno bolje", glase samo neki komentari.

Išli su na terapije

Inače, u veljači je glumica obrisala sve fotografije s reperom te ga ga prestala pratiti na Instagramu, a kako su tvrdili izvori bliski paru ljetos, Megan i Kelly planiraju vjenčanje.

"Opet su na pravom putu. Imali su toliko uspjeha u zajedničkoj terapiji. Počeli su ponovno vjerovati jedno drugome, a onda su krenuli pričati i o vjenčanju", rekao je izvor blizak paru za strane medije.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Naime, Megan izgleda poput plastične lutke, a svoje je pothvate i odlaske kirurgu 'opravdala' borbom s tjelesnom dismorfijom - mentalnim poremećajem koji karakterizira doživljaj bolesne osobe da su joj dijelovi tijela deformirani, neprivlačni, ružni, čak i odvratni, dok je nedostatak o kojem govori zapravo jedva vidljiv ili čak ne postoji.

Šuškalo se da je njihovoj vezi presudila treća osoba, ali Megan je to demantirala. Podsjećamo, par je vezu započeo 2020. godine, nakon njezina razvoda od Briana Austina Greena, a zbližili su se tijekom snimanja filma Midnight in the Switchgrass. Zaručili su se u siječnju 2022.

