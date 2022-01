Za manje od tjedan dana, Paul Newman i Joanne Woodward vjenčali su se u Las Vegasu, nakon čega su medeni mjesec proveli u Londonu. Kada su ga svojedobno priupitali kako to da nikada nije došao u napast prevariti suprugu, Newman im je odgovorio: "Ne volim govoriti o svom braku, ali nešto ću vam reći. Možda ćete moju izjavu smatrati ljigavom, ali to je istina. Kod kuće imam biftek - zašto bih onda jeo hamburgere vani?". No, izgleda da se Newman nakratko odlučio počastiti i jednim hamburgerom. Nakon 11 godina braka, ušao je u aferu s novinarkom koja je trebala pisati knjigu o njemu, Nancy Bacon. Zbog nje se Newman nakratko razišao od Joanne. "Viđali smo se godinu, godinu i pol. Provodio bi kod mene svaku noć dva do tri tjedna, a onda bi otišao kod Joanne vidjeti nju i djecu. Govorio joj je da je zatrpan poslom, no i ona je znala da laže. Bili smo javna tajna u Hollywoodu", izjavila je kasnije njegova ljubavnica.