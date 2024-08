Britanski glazbenik Ed Sheeran regionalna je zvijezda koju će njegovi obožavatelji s oduševljenjem slušati na Hipodromu u Zagrebu desetog kolovoza. Na koncertu će, nadamo se, pjevati neke od svojih najpoznatijih hitova. Neki od njih su "I see fire", "Don't" i "Shape of you", a nedavno su izašle fotke na kojima je vidljivo kako teku pripreme za koncert koje su krenule prošlog tjedna.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL Hipodrom - Ed Sheeran

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL Hipodrom - Ed Sheeran

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL Hipodrom - Ed Sheeran

Prvi koncert u Hrvatskoj

Iako su se ulaznice za Edov koncert, ujedno i njegov prvi koncert u Hrvatskoj, rasprodale u gotovo rekordnom vremenu, fanovi su dobili još jednu priliku da zgrabe svoju ulaznicu za koncert jer se sredinom srpnja oslobodilo 500 mjesta, a njihova cijena kretala se od 74.90 eura do 129.90 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim u Hrvatskoj, u kolovozu će nastupiti i u susjednoj Srbiji, točnije u Beogradu 17. kolovoza, 24. kolovoza u Bukureštu u Rumunjskoj i 31. kolovoza u Sofiji u Bugarskoj, a svi koncerti dio su njegove ''Mathematics turneje''.

Poseban gost

Ed Sheeran nije jedini koji će publiku oboriti s nogu desetog kolovoza na Hipodromu jer će pjevati s pjevačem Calumom Scottom koji će se na Edovom koncertu pojaviti kao gost večeri. Calum je inače poznat po svojim baladama koje tjeraju suze na oči. Zanima vas kako su fanovi reagirali na Edov nadolazeći koncert u Zagrebu? Na TikToku ima pregršt videa, a u nastavku donosimo samo neke od komentara: "Calum Scott je gost? Moj Bože!", "Jedva čekam", "Ostvarenje naših mladih snova."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Megaspektakl na zagrebačkom Hipodromu nakon deset godina: Ulaznice za Eda Sheeran gotovo rasprodane

Tekst se nastavlja ispod oglasa