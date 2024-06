Na koncertu američke pjevačice Taylor Swift na početku turneje po Velikoj Britaniji fanovi su doslovno pretresli zemlju. Naime, šest kilometara od mjesta gdje je koncert održan zabilježene su seizmičke aktivnosti, prenosi Britanski geološki institut.

Pjevačica je turneju Eras započela u škotskom Edinburghu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Na tamošnja tri koncerta prisustvovalo je oko 200.000 ljubitelja njezine glazbe, a ti su koncerti oborili rekorde za najposjećenije u povijesti Škotske.

Foto: Profimedia

Britanski geološki institut zabilježio je potrese u vrijeme koncerata, a najviše je seizmičke aktivnosti nastalo tijekom pjesama "Ready For It?", "Cruel Summer" i "Champagne Problems". Za vrijeme pjesme "Ready for it?" obožavatelji su prenijeli oko 80 kilovata, toliku energiju možemo usporediti s 6000 automobilskih akumulatora.

Foto: Profimedia

Prošlogodišnji koncert u Seattleu u Sjedinjenim Državama također je protresao zemlju. Izazvao je seizmičku aktivnost poput potresa magnitude 2.3 po Richteru. Nakon Edinburgha, Taylor će koncerte održati u Liverpoolu, Cardiffu u Walesu te na londonskom stadionu Wembley. Stručnjaci navode da zbog putovanja fanova na koncerte, samog smještaja i suvenira koje kupe, ova turneja mogla ozbiljno potaknuti ekonomiju Ujedinjenog Kraljevstva.

