Fani Stipković sinu za drugi rođendan priredila 'divlju' zabavu: Sve je bilo u znaku životinja

Sportska novinarka Fani Stipković (43) i njezin suprug, bivši nogometaš i trener Fernando Hierro (57), proslavili su drugi rođendan svog sina Nicholasa Valentina uz raskošnu proslavu u znaku džungle. Tema zabave bila je "Born to be Wild", a obitelj je na Instagramu podijelila fotografije s veselog slavlja.

Na objavljenim fotografijama Fani, Fernando i njihov mali slavljenik pozirali su ispred impresivne dekoracije od balona u zelenim tonovima, s mnoštvom detalja inspiriranih prirodom. Torta je bila ukrašena figuricama životinja i personaliziranim topperima, a mali Nicholas nosio je kostim tigra, savršeno uklopljen u džungla-temu.

"Naš mali kralj džungle, rođen da bude divlji. Energija tigra, srce od zlata. Sretan rođendan, Nikola. Naš svijet, naše srce. Volimo te najviše na svijetu", napisali su ponosni roditelji uz fotografije.

Gdje živi Fani Stipković?

Obitelj Hierro trenutačno živi u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji, gdje je Fernando Hierro prošle godine preuzeo ulogu sportskog direktora nogometnog kluba Al Nassr, za koji igra Cristiano Ronaldo. Prema pisanju stranih medija, njihovi su susjedi upravo Ronaldo i njegova partnerica Georgina Rodriguez, koji su se s obitelji ondje preselili početkom 2023. godine.

Fani i Fernando upoznali su se prije nekoliko godina u Madridu, tijekom intervjua koji je hrvatska novinarka radila s njim, a ljubav se ubrzo razvila. Par se vjenčao u rujnu 2023. godine, a samo mjesec kasnije, 30. listopada, dobili su sina Nicholasa Valentina. Fani je to prvo dijete, dok Hierro iz prijašnjeg braka ima sina Alvara i kćer Claudiju.

