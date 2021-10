Prvi film sa šarmantnim Pierceom Brosnanom "Zlatno oko" krasile su i dvije ljepotice, Nizozemka Famke Janssen i Izabella Scorupco, glumica poljsko-švedskih korijena.

Famke Janssen

Glumica Famke Janssen glumila je opaku rusku pilotkinju i psihopatkinju sugestivnog (prez)imena Xenia Onatopp, jednog od najsugestivnijih u serijalu.

Famke Janssen

Seksi Xenia je dominantna Bond-djevojka bez presedana. Voli biti "onatopp" i stiskati muškarce dugim nogama dok ne izdahnu. Njoj samostrel ne treba. Samo noge. Bond je jedva izvukao živu glavu i sačuvao ego. "Gospodine Bond, zadovoljstvo je bilo samo vaše."

Famke Beumer Jannsen nizozemska je glumica i bivša manekenka. Poznata je prvenstveno po ulogama u filmu "Zlatno oko", televizijskoj seriji "Reži me", i u serijalu filmova "X-Men".

Bivša je manekenka

Osim materinjeg nizozemskog, zna engleski, njemački i francuski jezik. Janssen se iz Nizozemske odselila u SAD 1984. godine i tamo započela karijeru modela. Imala je ugovor sa agencijom Elite Model Management, a radila je i za Yves Saint Laurenta, Chanel i Victoria's Secret. Nakon studija književnosti na sveučilištu Columbia, preselila se u Los Angeles kako bi započela svoju glumačku karijeru.

Nakon doseljenja u Los Angeles, Janssen je dobila prve uloge, pojavljujući se kao gost u pojedinim televizijskim serijama ("Zvjezdane staze: Nova generacija" i "Merlose Place"). Njena prva filmska uloga bila je sa Jeffom Goldblumom u filmu "Father & Sons" (1992.). Kasnije se pojavila u prvom James Bond filmu Piercea Brosnana.

Janssen je glumila superheroinu dr.Jean Grey/Phoenix u filmovima "X-Men"," X-Men 2" i "X-Men: The Last Stand". Jannsen se pojavila u filmovima "Lord of Illusions", "The Faculty", "House on Haunted Hill", "I Spy", "Rounders", "Deep Rising" i "Hide and Seek".

Dio je "X-Men" triologije

Igrala je zapaženu ulogu u drugoj sezoni popularne televizijske serije "Reži me", kao zavodljiva i manipulativna transeksualna savjetnica Ava Moore.

Janssen živi u New Yorku, u Greenwich Villageu. Bila je udana za pisca/redatelja Toda Culpana Williamsa, sina arhitekta Toda Williamsa, od 1995. do 2000. godine.

Ostala je zapamćena kao jedna od najljepših Bond djevojaka, ali ni ona nije odoljela estetskim zahvatima pa danas izgleda puno drugačije.

S 57 godina na licu nema ni jednu boru, ali je vidljivo da je mladolik izgled postigla uz pomoć botoxa.