Umalo se pojavila u novom filmu o Jamesu Bondu, hitu koji se upravo prikazuje u kinima pod naslovom "Za smrt nema vremena". Netom prije snimanja, od toga je odustala. Svjetski poznata manekenka, pjevačica i glumica, Grace Jones, nije bila zadovoljna namijenjenom joj ulogom. Kako piše britanski The Sun, smetalo joj je što za izgovoriti ima svega nekoliko rečenica.

Izvor blizak produkciji otkrio je kako je Grace (71) smatrala da joj pripada znatno veće uloga uz Daniela Craiga, a kad je vidjela što su joj namijenili, odšetala je sa seta.

Prije 36 godina, stvari su izgledale puno drugačije. Tada 37-godišnja Grace Jones pojavila se u u Bond trileru "Pogled na ubojstvo (A view to a Kill)". Tumačila je ulogu May Day, a neki će kasnije reći da je riječ o najvećoj Bondovoj djevojci jer bila je aista drukčija, a i način na koji je odigrala ulogu bio je neobičan. Kažu i da je njena scena seksa s tadašnjim Bondom (Rogerom Mooreom) jedna od najčudnijih ikad snimljenih.

Bondu se nije svidjela?

Scena je možda ušla u povijest, ali čini se da odnos Jones i Moorea nije imao nikakvu budućnost. Jednom prilikom dao je izjavu kojom je dao do znanja da mu se partnerica u filmu i nije odveć svidjela:

"Uvijek sam govorio, ako nemaš nešto lijepo reći o nekome, onda nemoj reći ništa. Pa, bolje da ne govorim ništa."

Tijekom snimanja filma, Grace je hodala s glumcem Dolphom Lundgrenom no, on nije bio jedini. Navodno je u isto vrijeme imala i vrlo tajnu aferu s Dannyjem Hustonom, sinom redatelja Johna Hustona.

Jones je bila i prva i jedina Bond djevojka koja je dizajnirala svoje kostime.

'Nikako to nisam mogla odglumiti'

"Pitali su me mogu li sama kreirati kostime, mislim da je to bilo zbog moga stila. Odabrala sam Disneyjeve boje jer shvatila sam da je biti Bond djevojka nešto kao biti u crtanom filmu", rekla je pjevačica.

Njoj je uloga u "Pogledu na ubojstvo" bila uistinu dragocjenu iskustvo, ali imala je i jedan problem:

"Nikako nisam mogla odglumiti iznenađenje. Tek kad je Roger stavi nešto glupo na glavu, to me iznenadilo i onda sam zaista izgledala iznenađeno. I to je ta scena koju su iskoristili", prisjeća se Grace.

'Snimala sam gola'

Osim s glumom, imala je problem i s glasom jer je njena raskošna odjeća u filmu blokirala mikrofone pa joj se glas nije mogao dobro čuti. Odlučila se tada na radikalan potez:

"Glas za sve rečenice koje sam u filmu izgovorila snimila sam potpuno gola."

Kratkoj filmskoj karijeri Grace Jones prethodila je uspješna glazbena i modna karijera. Do 1985., pjevačica s Jamajke snimila je već šest albuma, a spomenute godina izašao joj je i jedan od najpoznatijih singlova "Slave to the Rhythm".

Grace je rođena na Jamajci 1949. godine, a već s 13 godina s obitelji se preselila u New York. Tri godine nakon toga postala je go-go plesačica prkoseći konzervativnom odgoju svojih roditelja. Dok je studirala teatar i glumu, primijetili su je skauti za modele. Ponudili su joj tada ugovor i tu je cijela priča počela.

U Parizu su je bolje razumjeli

Početkom 1970-ih preselila se u Pariz gdje su njen ekscentrični stil znatno više cijenili nego u New Yorku. I isplatilo se jer ubrzo se pojavila na naslovnicama brojnih časopisa. Vrijeme je provodila u društvu dizajnera poput Karla Lagerfelda i Giorgia Armanija, s kojima je često partijala u poznatim gay-klubovima. Prvi album "Portfolio" objavila je 1977. S njega se izdvajaju gay-himna "I Need a Man" i obrada šansone Edith Piaf "La Vie En Rose".

Njeni neobični performansi privukli su pažnju mnogih, uključujući i Andyja Warhola, a kultni klub Studio 54 postao je njen drugi dom:

"Kokain je bio statusni simbol. Šmrkali smo ga u klubu kao što neki piju kavu i nikad se nismo skrivali. Danas su stvati puno drukčije, ljudi trče u WC svakih pet minuta", rekla je Grace.

Suđenje zbog droge, nastup u Puli...

Tijekom 1980-ih godina okrenula je new wave glazbi skinuvši sa sebe oznaku disco ikone. Nekoliko uspješnih albuma i pokoji film priskrbili su joj zvjezdani status, ali i donijeli probleme koji će postati očiti u nadolazećem desetljeću. Početkom 1990-ih povukla se iz javnosti, ali tabloidi o njoj nisu prestali pisati. Doživjela je bankrot, suđenje za posjedovanje droge, a suočila se i sa smrću bliskih prijatelja oboljelih od AIDS-a.

Na scenu se vratila 2008. godine solidnim albumom "Hurricane" kada su se i mlađe generacije mogle upoznati s njenom pojavom i nevjerojatnom energijom. Grace i dalje nastupa, a 2017. godine imali smo ju priliku vidjeti i u pulskoj Areni.