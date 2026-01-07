Evo zašto su ljudi na dočeku Nove godine u New Yorku nosili pelene, gledatelji zgroženi

Doček Nove godine na njujorškom Times Squareu jedan je od najpoznatijih svjetskih događaja, privlačeći stotine tisuća ljudi na ulice Manhattana i milijune pred televizijske ekrane. Ipak, iza blještavila kamera i euforije odbrojavanja krije se i jedna manje glamurozna stvarnost o kojoj je nedavno izvještavala televizija FOX 5 NY. Naime, da bi osigurali savršeno mjesto s pogledom na spuštanje kugle, mnogi posjetitelji pribjegavaju nevjerojatnom rješenju: nošenju pelena za odrasle.

U videu koji je objavio FOX 5 NY, njihova reporterka s terena potvrđuje ono što se dugo smatralo urbanom legendom. Zbog višesatnog čekanja na hladnoći, bez mogućnosti odlaska na toalet kako ne bi izgubili svoje dragocjeno mjesto u gužvi, posjetitelji se odlučuju na ovaj drastičan korak. "Da, istina je. Ljudi koji čekaju spuštanje kugle ponekad investiraju u pelene kako bi izdržali do ponoći", stoji u opisu objave. Reporterka u prilogu čak spominje snalažljivog prodavača koji je na ulici nudio pelene onima koji nisu došli pripremljeni, pretvarajući ovu neobičnu potrebu u unosan posao.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija i podijelila publiku. Dok su jedni izražavali čisto gađenje, poput komentara "Fuj!!!", drugi su pokazali razumijevanje za situaciju, ističući kako su "pelene puno bolje od bilo koje druge alternative". Mnogi su bili jednostavno šokirani, ostavljajući komentare poput "nema šanse da je Nova godina toliko ozbiljna stvar".

Foto: -/instar Images/profimedia

Posebno su zanimljivi bili komentari koji su prepoznali poduzetnički duh New Yorka. Jedan je korisnik napisao: "New York je pun snalažljivih ljudi! Da imam obližnju trgovinu, naplaćivao bih 10 dolara za malu, a 20 dolara za veliku nuždu!". Drugi je komentator potvrdio da je vidio prodavače na djelu, navodeći da su "neki preprodavači prodavali pelene i za 50 dolara po komadu".

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu