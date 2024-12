Evo što će se naći na božićnom jelovniku Alena Abramovića: 'Sigurno neću odbiti sestrinu baklavu'

Alen Abramović, pobjednik treće sezone popularnog showa ''Život na vagi'', ostvario je nevjerojatan uspjeh i postavio rekord u skidanju kilograma. Transformacija tijekom koje je smanjio tjelesnu masu za impresivnih 47,7 posto oduševila je gledatelje. Rekord je držao sve do posljednje sezone u kojoj je pobjedu odnijela simpatična Alina Pantseyeva koja je izgubila čak 49,3 posto tjelesne mase.

''Jako sam se dobro informirao putem ''Život na vagi'' stranice na društvenim mrežama i uspio sam vidjeti sve transformacije koje su, baš kao svake godine, zaista impresivne. Presretan sam što je napokon pobijedila djevojka i to potpuno zasluženo. Nema laganja kod vage. Vaga je ''istinozborka'', a postotak tjelesne mase je najpošteniji izračun jer ne kreću svi s iste startne pozicije. Alinina transformacija je čudesna, svaka joj čast i sto puta bravo'', rekao nam je Alen.

Foto: Instagram ''Dobro sam, a ljeto provodim poluradno, u pripremama za svoju novu platformu. Imam odlične povratne informacije klijenata, tako sam shvatio da se time želim baviti. Cilj platforme je prvenstveno ljudima dati podršku jer promjena počinje u glavi. Upravo ta mentalna podrška dovodi do promjene. Zato sam odlučio s ljudima podijeliti svoje iskustvo i na osnovu toga im pomoći'', rekao je Alen za RTL.hr.

Zanimalo nas je i kako je doživio trenutak kada je njegov rekord napokon oboren. ''Rekordi su tu da se ruše. Čestitam joj na tome'', kaže Alen.

Kako se Božić uskoro bliži, zanimalo nas je i pridržava li se pravilne i zdrave prehrane ili tijekom blagdana kočnica popusti. ''Ne držim se strogo i zdrave prehrane općenito, a kamoli za božićne blagdane. Ne brinite se kako će te se hraniti između Božića i Nove godine nego se pobrinite kako se hranite ostatak godine. Onda vam blagdani neće predstavljati problem. Nema potrebe za pretrpavanjem jer onda nismo ništa naučili. No, da ću odbiti sestrinu baklavu i mađaricu za Božić, sigurno neću. Uživat ću i to je to. Tko zna kada ću je ponovno jesti. Na mom božićnom jelovniku se može naći purica s mlincima, francuska s grčkim jogurtom i senfom, pečene paprike u maslinovom ulju. Možda čak i odojak, i naravno sestrini kolači koje sam već spomenuo. Tajna je da jedeš normalno bez grižnje savjesti, bez prejedanja. I onda naredna tri dana jedeš malo manje'', otkrio nam je pobjednik treće sezone showa ''Život na vagi''.

Foto: Instagram Simpatični Alen danas trenira boks, a uživa i u hodanju. RTL.hr piše i kako se i danas drži zdrave prehrane, a nezdravu hranu pojede samo ako to unaprijed isplanira.

Nakon tri godine rada kao motivacijski trener, Alen je pokrenuo online fitness platformu 'Startam danas' koja je već tri mjeseca, kako kaže, u punom pogonu. ''Prezadovoljan sam kako smo krenuli i kakve već transformacije imamo u ovo kratko vrijeme bez dijeta i izgladnjivanja. Neke djevojke su dosad skinule više od 20 kilograma. Ovaj program je moje dijete i mnogi ne znaju da sam prije nego što je pokrenut radio dvije i pol godine kao motivacijski trener za jednu veliku fitness kompaniju. Moj pristup je drugačiji jer smatram da je dugotrajna podrška najbitnija za uspješno skidanje kilograma a ja sam napravio online sustav konstantne međusobne podrške s mojim vodstvom. Chat grupe gdje djevojke međusobno bodre jedna drugu…"Sigurna Zona" grupni video pozivi su čudesni, puni emocija i smijeha, plan prehrane, moja javljanja uživo…'', priča nam dobro raspoložen Alen. Za kraj nam je otkrio i planira li dodatno raditi na svom izgledu ili je sada u potpunosti zadovoljan.

''Zadovoljan sam izgledom, volio bih imati više vremena da se vratim boksu aktivnije. Čujem se s mnogim kandidatima, povezao nas je ''Život na vagi'' za cijeli život jer smo bili duševno goli jedni pred drugima. Život na vagi je jedna od najboljih stvari koje sam iskusio u životu i ne bih ništa mijenjao'', rekao nam je Alen za kraj.

