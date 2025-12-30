Evo koji su parovi u 2025. odlučili svoju vezu okruniti brakom

U 2025. godini, domaći celebrity parovi zaljubili su se, zaručili i izrekli bračne zavjete, čime su svojim vjenčanjima privukli pažnju medija i obožavatelja. Od glamuroznih ceremonija na obali Jadrana do intimnih okupljanja u Zagrebu, ove godine bila je prava prava eksplozija ljubavi, a poznati parovi nisu štedjeli na emocijama i detaljima. Neka vjenčanja bila su pravo iznenađenje, dok su druga dolazila nakon dužih veza, ali svi su jedno imali zajedničko – početak novog poglavlja u njihovim životima.

Ivan Zak i partnerica

Popularni hrvatski pjevač Ivan Zak (46) iznenadio je sve kada je u 2025. godini izrekao „da“ svojoj partnerici. Iako je identitet njegove izabranice ostao relativno diskretan, poznato je da su u vezi bili neko vrijeme i da mu je izabranica Slovenka. Vjenčanje je postalo jedno od većih domaćih vjenčanja te godine, privukavši veliku pažnju medija. Supruga Ivana Zaka nosila je elegantnu bijelu vjenčanicu otvorenih leđa, dok je pjevač bio odjeven u crno odijelo s leptir-mašnom. Plesali su okruženi dimom kako bi dočarali posebnu atmosferu.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Anthony Kalik i Ivona Glavaš

Osječka modna dizajnerica s adresom u Splitu, Ivona Glavaš (33), i nogometaš HNK Hajduk, Anthony Kalik (27), vječali su se u listopadu 2025. godine. Par se upoznao 2019. godine preko zajedničkog prijatelja, koji je nekoliko godina kasnije postao i vjenčani kum, a ulogu kume ponosno je preuzela Ivonina dugogodišnja prijateljica. Iako su prvotno ostali u površnom kontaktu, sudbina ih je ponovno spojila četiri godine kasnije kroz poslovni projekt, nakon čega je među njima procvjetala ljubav. Vjenčanje u splitskoj župi bio je intiman, ali emotivan trenutak, a slavlje su podijelili s obitelji i prijateljima.

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Lejdi Perković i Ivan Jarnec

Dvije godine nakon spektakularne televizijske prosidbe u showu Ples sa zvijezdama, plesač Ivan Jarnec (25) i vizažistica Lejdi Perković (23) uplovili su u bračnu luku na još spektakularnijem vjenčanju u Varaždinu. Par, koji je u vezi od 2018. godine, upoznao se na Špancirfestu, a vjenčanje je održano u varaždinskoj crkvi Presvetog Trojstva, uz obitelj, prijatelje i kolege s tamburašima. Lejdi je do oltara doveo njen otac Dražen, a slavlje su nastavili u Wedding resortu Corberon nedaleko Zagreba. Najveće iznenađenje uslijedilo je kada je na pozornicu ušao njen ujak, pjevač Marko Perković Thompson, koji joj je otpjevao pjesmu Samo je ljubav tajna dvaju svjetova, a zabavu su nastavili i s kolegom Matom Bulićem.

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag

Glumački par Jagoda Kumrić (33) i Konstantin Haag (30) vjenčali su se u blizini Trsata u intimnoj ceremoniji, okruženi samo obitelji i prijateljima. Njihova veza postala je poznata 2019. godine, no o njihovoj ljubavi malo se zna. Iako su bili kolege, njihova priča počela je na Umjetničkoj akademiji u Splitu, gdje su bili u istoj klasi. Isprva su bili samo prijatelji, a kad je Jagoda prekinula vezu s ocem svoje 6-godišnje kćeri, prijateljstvo je preraslo u ljubav.

Marin Šipić i Andrea Šarčević

Jedan od omiljenih hrvatskih rukometaša i igrač švicarskog kluba Kriens-Luzern, Marin Šipić (29), vjenčao se sa svojom dugogodišnjom partnericom, samozatajnom liječnicom Andrejom Šarčević, u srpnju 2025. godine. Par, koji je u sretnoj vezi više od deset godina, izabrao je otok Brač za svoje svadbeno slavlje, a ceremonija je održana na brodu na kojem je vijorila bijela zastava s natpisom "Šipići 12.7.2025". Mlada je za svoj veliki dan odabrala elegantnu bijelu haljinu sa šlepom i otvorenih leđa, koja je podsjećala na model haljine modnog dizajnera Igora Djuge. Za kasniju proslavu, odlučila se za kraći model haljine. Vjenčanju su prisustvovali brojni sportski kolege i prijatelji.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Roko Jurišić i Ivana

Nogometaš Roko Jurišić (23), član NK Osijeka, i njegova dugogodišnja partnerica Ivana (25) izrekli su sudbonosno “da” u crkvi Svete Mati Slobode u Zagrebu, godinu dana nakon što su sklopili civilni brak. Ceremonija je bila emotivna i romantična, s brojnim poznatim gostima iz nogometnog svijeta, uključujući Joška Gvardiola, a Ivana je zablistala u raskošnoj vjenčanici dok je par prvi ples otplesao uz pjesmu “Ljubav” Sergeja Ćetkovića. Uz mladenče su bila i njihova jednoipolgodišnja kći Izabel, a slavlje se nastavilo uz bogat program i prijatelje te obitelj koji su s njima proslavili ovaj poseban dan.

Luka Vidović i Petra Zrilić

Mađioničar Luka Vidović (46) zaprosio je svoju djevojku, Petru Zrilić (31), u veljači prošle godine spektakularnim trikom s vatrom, što je bio prvi put da izvodio takav trik. Godinu dana kasnije, u lipnju, svoju su ljubav okrunili brakom. Vjenčali su se u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu, u intimnoj ceremoniji, a slavlje su nastavili s kumovima, obitelji i prijateljima.

Josip Brakus i Karla Turudić

U rujnu, zagrebačko kazalište Kerempuh poslužilo je kao kulisa za najljepši događaj - vjenčanje splitskog glumca Josipa Brakusa (32) i specijalizantice oftalmologije Karle Turudić Brakus (27). Njihova ljubavna priča započela je prije četiri godine na snimanju videospota za pjesmu Pusti Nike Turković, a Josip je, kako se čini, bio vidovit, jer je njezin broj odmah spremio pod imenom "Karla Turudić Brakus". Nakon što su brzo odlučili da žele zajedno provesti ostatak života, zaruke nisu izostale, a vjenčanje su počeli planirati prije godinu dana, znajući da žele ispoštovati tradicionalne običaje. Početak njihova vjenčanja obilježen je okupljanjem u Kerempuhu, Josipovu drugom domu, a povorku je predvodio glumac Luka Petrušić, koji je ovaj put nosio ulogu barjaktara. Asistent scenografije Andro Vrdoljak nosio je zastavu Rohana iz Gospodara prstenova, čime je vjenčanje dobilo pomalo bajkoviti ugođaj.

