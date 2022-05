Jedan od najljepših holivudskih parova, glumica Blake Lively i glumac Ryan Reynolds samo su jedni od brojnih uzvanika na Met Gali - najglamuroznijoj večeri u cijelom Hollywoodu.

Slavni par svake godine podiže modnu ljestvicu, a ovaj put su zasjenili i sebe same. Ryanovo odijelo potpisuje Ralph Lauren, iako je ono ostalo u sjeni veličanstvene haljine koju je Blake odjenula za ovu prigodu. No, nije to bilo kakva haljina. To je haljina s dva lica, a dizajnirala ju je talijanska modna kuća Versace.

Kada je slavni par zakoračio na crveni tepih, prvo smo vidjeli brončanu stranu haljine s teatralnim plaštem, a kada su asistenti s Blake skinuli dio plašta, ostala je u tirkiznom šlepu.

I njezine su brončane rukavice također promijenile boju u tirkiznu, a tom je transformacijom modna kuća Versace dočarala i transformaciju Kipa slobode.

Značenje se skriva i iza pomno odabranih detalja: Blakeina kruna tako odaje počast Kipu slobode, a dizajn njezine haljine simbolizira Empire State Building: "Pa… umjesto da moda utječe na haljinu, nadahnuće za ovu kreaciju su arhitektura New Yorka i klasične zgrade", rekla je Lively za People.

Izdanja ove plavokose ljepotice na Met Galama iz godine u godinu oduševljavaju modni svijet i uvijek savršeno prezentiraju temu događanja.

Podsjetimo, kada je kip postavljen u New Yorku 1886. godine, bio je smeđe boje jer je napravljen od bakra. Zbog oksidacije bakar mijenja boju i tako je i Kip slobode do 1920. godine poprimio tirkiznu boju.