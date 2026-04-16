Bila je 'majka starleta', a onda se povukla iz javnosti: Evo kako Soraja Vučelić danas izgleda

Nekadašnja reality zvijezda Sara Vučelić (39), poznatija kao Soraja, koja se posljednjih godina uvelike povukla iz javnosti kako bi se posvetila majčinstvu, iznenadila je svoje pratitelje na Instagramu novom objavom. Upečatljivom crno-bijelom fotografijom podsjetila je na stil koji ju je i proslavio, pokrenuvši lavinu komentara.

Na fotografiji, koja odiše glamurom, Soraja pozira na krevetu u moderno uređenoj sobi. Odjevena u pripijeni crni komplet od sjajnog materijala nalik na kožu, koji se sastoji od topa s velikim izrezom ispod grudi, oduševila je svoje fanove. Ipak, najviše pažnje privlače visoke čizme iznad koljena sa stiletto potpeticom, modni komad koji je istaknuti trend za sezonu jesen/zima 2026.

Inače, otkako je u veljači 2023. rodila sina Kana, njezin profil bio je više posvećen trenucima iz obiteljskog života. Upravo zato je ova fotografija izazvala brojne reakcije. Dok su je jedni obasipali komplimentima i porukama podrške, poput "Gori vatra u tebi koju ne može nitko ugasiti, vratit ćeš se ti jednog dana", drugi su bili kritičniji. Jedan od komentara glasio je: "Mi tebe ne vidimo, kakve su ovo Photoshop fotografije? Od tebe ostade samo avatar", stoji u komentaru.

Rođena u Kninu, Sara Vučelić javnosti je postala poznata sudjelovanjem u regionalnom "Big Brotheru" 2011. godine, nakon čega je izgradila karijeru kao model i jedna od najpoznatijih starleta na ovim prostorima.

