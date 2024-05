Predstavnik Hrvatske na Eurosongu 2024. Baby Lasagna je prošao u finale, a mnoge je zabrinula objava na službenim stranicama Eurosonga. Naime, producenti emisije će odlučiti hoće li Baby Lasagna nastupiti u prvom ili drugom dijelu emisije.

Brojni su fanovi ostali zbunjeni ovom novošću i ostali nesretni jer bi to moglo utjecati na rezultate druge polufinalne večeri. Tako su ispod objave Eurosonga na Instagramu komentirali kako "odabir producenata" nikako nije dobra stvar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Druga riječ za namještaljku"

"Nekako osjećam da 'izbor producenata' nije baš dobra stvar. Trebao bi biti nasumičan", "'Izbor producenata' je samo lijepa riječ za namještaljku", "Što to znači? Trebamo li se bojati da ćete oštetiti najveće favorite?", pisali su fanovi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za sada je poznato da će u drugoj polovici finalne emisije nastupati Slovenija, Finska i Cipar, a u prvoj Litva, Irska i Luksemburg. Osim Hrvatske, producentima su prepuštene Srbija, Portugal i Ukrajina.

Na kladionicama je Baby Lasagna i dalje prvi, a švicarac Nemo koji je do nedavno bio prvi na listi kao mogući pobjednik na Eurosongu, sada na kladionicama stoji sa 16%, dok Baby Lasagna ima 36% šanse za pobjedu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot

Podsjetimo, Na press konferenciji nakon prvog polufinala Baby Lasagna rekao je da je bio još bolji na probama nego na samom nastupu.

"Bilo je bolje na probama, ali je najbolje što ste vi vidjeli", rekao je Marko Purišić. Novinari su ga pitali osjeća li pritisak zbog kladionica, na što je odgovorio da se ne zamara brojkama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To su samo brojke, ne obazirem se na to, niti se time zamaram. Umjesto toga koncentriran sam na subotnji nastup, a svjestan sam i toga da posao nije gotov. Znate kako kažu: 'it ain‘t over till the fat lady sing'", rekao je Baby Lasagna.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Trenutak kada je Baby Lasagna ušao u finale: 'Potpuni delirij'