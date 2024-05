Baby Lasagna plasirao se u finale 68. Eurosonga. U prvoj polufinalnoj večeri nastupio je sedmi po redu i napravio nevjerojatnu atmosferu. Nakon glasovanja, svi su iščekivali rezultate i nadali se da će voditeljice programa reći kako Hrvatska ide u finale Eurosonga 2024., a kada se to dogodilo, nastala je prava euforija.

Na press konferenciji nakon prvog polufinala Baby Lasagna rekao je da je bio još bolji na probama nego na samom nastupu.

"Bilo je bolje na probama, ali je najbolje što ste vi vidjeli", rekao je Marko Purišić. Novinari su ga pitali osjeća li pritisak zbog kladionica, na što je odgovorio da se ne zamara brojkama.

"To su samo brojke, ne obazirem se na to, niti se time zamaram. Umjesto toga koncentriran sam na subotnji nastup, a svjestan sam i toga da posao nije gotov. Znate kako kažu: 'it ain‘t over till the fat lady sing'", rekao je Baby Lasagna.

Uvjerljivi favorit

Da Baby Lasagna ima velike šanse za pobjedu kažu i eurovizijske kladionice. Baby Lasagna još je od prošlog tjedna na samom vrhu ljestvice, a nakon odličnog nastupa, šanse za pobjedu su mu trenutačno 36 posto. Drugo mjesto na kladionicama zauzeo je Švicarac Nemo sa 16 posto šanse za pobjedu.

