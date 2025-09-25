Ervin Mujaković o proslavi godišnjice i putovanju u Tunis: 'Ne može bolje od ovoga'

Bivši sudionik Big Brothera, Ervin Mujaković (33), već pet godina u vezi je s bivšom misicom iz Slovenije, koja je ovih dana zaintrigirala javnost. Ervin i njegova partnerica, koja se rijetko pojavljuje u medijima, proslavili su petu godišnjicu veze u Tunisu.

"Mi smo bili puno puta u sličnim državama kao što je Tunis, tako da nas nije ništa iznenadilo", rekao je Ervin, dodajući da su uživali u svim ljepotama ove sjevernoafričke zemlje. "Imaju lijepe plaže i hotelske komplekse, ljudi su zahvalni, ali isto tako temperamentni u smislu da se vole svađati. Vrlo su vrijedni, puno rade. U prometu nema semafora, ali svejedno sve ide normalno", istaknuo je.

Uživanje u lokalnim specijalitetima

Tijekom kratkog odmora u Tunisu par se odmarao na plažama, ali i uživao u lokalnoj hrani. Ervin je istaknuo da je okus hrane u Tunisu potpuno drugačiji, napominjući kako se "hrana ne soli" i da "preferiraju više prženu hranu". Također je spomenuo kako povrće kuhano u njihovoj vodi nije baš pogodno za njihov organizam. Ipak, jedan specijalitet je ostavio snažan dojam: "Probao sam njihov specijalitet kolač Makroudh, koji je izvanredan", dodao je.

Ono što je najvažnije, petu godišnjicu su proslavili na plaži tijekom dana, dok su navečer uživali u večeri u A la carte restoranu. "Bilo je to savršeno. Dan na plaži, večer u restoranu - jednostavno ne može bolje", zaključio je Ervin.

