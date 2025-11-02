Enisa Bešlagića usred zore evakuirali iz sobe: 'Ne znam što se događa'

Glumac Enis Bešlagić (50), omiljen po svom šarmu i neposrednosti, trenutno se nalazi usred europske turneje s autobiografskom predstavom “Da sam ja neko”, koja već mjesecima puni dvorane diljem regije. Nakon uspješnih nastupa u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini, Bešlagić je ovog vikenda nastupio u njemačkom Bielefeldu, no jutro nakon predstave nije prošlo nimalo mirno.

Kako je otkrio na društvenim mrežama, glumca je u šest ujutro probudio protupožarni alarm u hotelu. U videu koji je podijelio, Enis se u šali obratio pratiteljima dok je djelatnica hotela kucala na vrata i molila ga da napusti sobu.

“Ako je ovo još jedna Šerbina zezancija…” – kazao je kroz smijeh, misleći na prijatelja i suradnika, harmonikaša Nihada Mustafića Šerbu, s kojim putuje na turneji.

Umjesto da se evakuira, Bešlagić je – po Šerbinom uvjeravanju – odlučio ostati u sobi.

“Kod Šerbe sam u sobi, ubijedio me da nije ništa. Na njegovu odgovornost ostajemo još sat vremena,” rekao je uz osmijeh i dodao da je vrijeme za doručak.

Unatoč jutarnjem uzbuđenju, Enisa čeka uzbudljiv period – predstava “Da sam ja neko” uskoro će doživjeti svoj vrhunac u Sydneyju, i to ni manje ni više nego u Sydney Opera Houseu, jednoj od najpoznatijih opernih kuća na svijetu.

Predstava, koju mnogi nazivaju antologijskom, nastala je iz osobne i profesionalne ispovijesti glumca, a publika je prepoznala iskrenost i emotivnost njegovog nastupa. Bešlagić je do sada s njom obišao cijelu regiju i veći dio Europe, a u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski 9. prosinca odigrat će jubilarnu, desetu izvedbu – što do sada nije pošlo za rukom nijednom domaćem glumcu.

