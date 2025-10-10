Enis Bešlagić uputio apel Tomaševiću: 'Pokrenite se i pokažite koliko imate empatije'

Bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić objavio je na društvenim mrežama video u kojem poziva zagrebačke gradske vlasti da odaju počast pokojnom legendarnom pjevaču Halidu Bešliću organiziranjem skupa u Zagrebu.

Podsjetimo, glazbeni velikan umro je 7. listopada oko 13 sati nakon kratke i teške bolesti.

Brojni gradovi BiH i regije već su organizirali skupove građana kako bi odali počast dragom glazbeniku, o čemu je Net.hr ranije izvijestio.

Enis Bešlagić: 'Neka pokažu koliko cijene takve ljude'

U samom videu Bešlagić je poručio: „Ovim putem pozivam gradske vlasti da se uključe. Mislim da je Halid sve nas zadužio, ne samo zbog toga kakve je imao pjesme, nego i zato što je bio veliki humanista, pogotovo kad je riječ o Zagrebu. Mislim da je ovo jedinstvena prilika da mu se i na taj način odužimo. Tako da evo, poziv za gradonačelnika (op. a. Tomislava Tomaševića) – nemam broj, pa neka pokažu koliko cijene takve ljude koji su dali mnogo, mnogo više nego što neko može da zamisli baš za taj grad.“

Uz snimku je napisao: „Pozovite gradske vlasti da odaju počast s organiziranjem skupa u Zagrebu za sve ono čime je Halid Bešlić zadužio sve nas, a pogotovo Zagreb, u kojem je nebrojeno puta humanitarnim radom pokazao koliko cijeni sve. Neka te udruge izvrše pritisak na vlasti da se pokrenu i pokažu koliko imaju empatije za nas sve koji s njim osjećamo isto.“

Kada je oproštaj od Halida?

Kao što smo ranije pisali, dan oproštaja započet će komemoracijom u Narodnom kazalištu u Sarajevu u 11 sati. Ondje će se obitelj, prijatelji, kolege i suradnici prisjetiti Bešlićeve bogate karijere i ljudske topline koja ga je krasila. Dženaza-namaz klanjat će se u Gazi Husrev-begovoj džamiji u ponedjeljak u 13:30 sati, odmah nakon podne-namaza. Nakon ikindije u 16 sati, u istoj džamiji proučit će se i tevhid, zajednička molitva za dušu preminulog.

Nakon obreda, iz harema Begove džamije krenut će povorka kroz Ferhadiju do Vječne vatre, a zatim prema Gradskom mezarju Bare. Građani će duž trase moći odati posljednju počast umjetniku koji je obilježio živote generacija. Ukop će se održati u 15 sati na mezarju Bare, gdje će Halid Bešlić pronaći svoj vječni mir.

