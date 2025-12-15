Ena Luna Čubrilo o modi, brendu i majčinstvu: 'Trendove pratim po svojim pravilima'

Influencerica, poduzetnica, majka dviju djevojčica i osnivačica brenda sunčanih naočala Luene, Ena Luna Čubrilo, gradi svoju estetiku na spoju bezvremenske elegancije, odvažnih detalja i osobnog pečata. I dok se u kampanjama i na profesionalnim fotografijama uvijek pojavljuje s besprijekorno stiliziranom kosom i pomno odabranim outfitima, Ena priznaje da joj je u privatnom životu najvažnije ono što se ne vidi na prvu – obitelj, mali svakodnevni trenuci i unutarnji mir.

S nama je otvoreno razgovarala o tome kako se njezin stil mijenjao kroz godine, zašto su joj modni dodaci slabost, kako izgleda njezina detaljna skincare rutina, što ju je potaknulo da pokrene vlastiti brend te na koji je način majčinstvo promijenilo njezin pogled na život.

Foto: Privatni Album

Vaš stil je uvijek besprijekoran. Kako biste opisali svoj osobni stil?

Prije svega, hvala vam na komplimentu. Rekla bih da se moj stil zapravo promijenio prije otprilike četiri godine. Počela sam više pozornosti posvećivati klasičnim komadima i smirenijim bojama, dok sam u mlađim danima više eksperimentirala, voljela boho stil, ali sam uvijek birala upečatljive dodatke i to se do danas nije promijenilo. Kad bih morala opisati svoj stil, rekla bih da je moderan, hrabar i da uvijek ostavim osobni pečat. Čak i kada nosim trendi komade, trudim se uklopiti ih tako da odražavaju moju osobnost.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kad biste cijeli ormar morali izgraditi ispočetka, koji su statement komadi koje biste prvo kupili?

Sasvim sam sigurna da bih uvijek imala dobru kožnu jaknu i traperice krojene tako da prate liniju moga tijela. Osim toga, svakako bih kupila i modne dodatke, jer volim odijevanje zadržati prilično jednostavnim, ali sve to upotpuniti zanimljivim detaljima – sunčanim naočalama, nakitom i, prije svega, torbama, koje su mi apsolutni favorit. Sigurna sam da bi torbice i cipele premašile budžet kada bih garderobu morala graditi od nule, jer su to komadi koji doista čine razliku.

Postoji li modni ili beauty trend koji ste oduvijek željeli isprobati, a još niste?

Što se tiče modnih trendova, mislim da sam gotovo sve što sam ikada poželjela i isprobala. Isto vrijedi i za beauty trendove i različite make-up lookove. Jedino što još nisam imala priliku isprobati jest bakrena, odnosno "ginger" boja kose, i zbog toga mi je pomalo žao. S obzirom na to koliko sam kosu eksperimentiranjem oštetila, a zatim godinama oporavljala, mogla sam se odvažiti i na taj trend, ali sada je već kasno, tako da za taj eksperiment ostaju samo perike za neka fotografiranja.

Pratite li inače trendove ili slijedite vlastiti ukus?

Oduvijek sam u životu najviše vjerovala vlastitom ukusu. Kada pitam druge za savjet trebam li nešto kupiti ili odjenuti određeni komad, uglavnom na kraju ipak odlučim po svom. Volim uključiti trendove u svoj stil, ali to radim isključivo po vlastitim pravilima i u skladu s time kako se ja osjećam u tom komadu.

Foto: Privatni Album

Koji savjet biste dali ženama koje žele razviti svoj prepoznatljiv stil?

Trendovi nas često znaju zavesti, vidimo nešto što odlično izgleda na drugima i pomislimo da će i na nama izgledati jednako dobro. Ipak, poanta je birati odjeću u kojoj najbolje možemo istaknuti svoje prednosti, a istovremeno prikriti ono što bismo željeli. Kada garderobu biramo u skladu sa svojim tijelom, tada doista pokazujemo najbolje od sebe i razvijamo svoj prepoznatljiv stil – barem je to moje iskustvo.

Kako izgleda vaša skincare rutina?

Moja skincare rutina prilično je kompleksna i razlikuje se ujutro i navečer, pa ju je teško ukratko opisati. U svakom slučaju, sastoji se od proizvoda koje sam prilagodila svojoj koži, ovisno o njezinim trenutačnim potrebama. Najvažniji dio moje rutine je double cleanse, odnosno dvostruko čišćenje lica. Nakon toga koristim serum, kremu, ponekad esencije i druge tretmane – volim slojevitu hidrataciju jer mi ona daje najbolje rezultate i najviše odgovara mojoj koži. SPF ne moram ni spominjati, podrazumijeva se svakodnevno.

Da možete birati samo jedan make-up proizvod do kraja života, koji bi to bio?

Ovo je doista teško pitanje. Rekla bih da je u posljednjih godinu dana to rumenilo. Ipak, moram dodati da su mi uvijek nezamjenjivi maskara i sjajilo za usne, jer kompletiraju moj izgled i daju završni pečat.

U svakoj objavi imate vrlo njegovanu i stiliziranu kosu. Koliko često posjećujete frizera?

Hvala vam! Frizera posjećujem redovito, ali u velikoj mjeri i sama brinem o stiliziranju svoje kose. Naravno, kada radimo kampanje ili želimo objaviti nešto na društvenim mrežama, trudimo se izgledati besprijekorno – to se najviše vidi na objavama u feedu, Reelsima i profesionalnim fotografijama. S druge strane, na storijima, YouTubeu i TikToku često me možete vidjeti s mnogo manje stiliziranom kosom.

Imate dvije djevojčice. Ponekad se sve tri odjenete u sličan outfit. Mislite li da će i one biti zaljubljenice u modu?

Ne mogu reći da se trudim stalno ih odijevati slično. Daša i Nastja imaju izrazito snažan karakter i nastojim da se kroz njihov modni odabir svaki dan vidi njihova osobnost – ništa im ne mogu nametnuti. Ono što volim jest to što uživaju u ženstvenim outfitima, ali istovremeno pokazuju sklonost prema zanimljivim, originalnim detaljima koji su samo njima svojstveni. Zbog toga mislim da će i one sigurno postati prave zaljubljenice u modu.

Koje su najvažnije lekcije koje ste naučili otkako ste postali majka?

Majčinstvo me naučilo što je prava briga, bezuvjetna ljubav i unutarnja snaga za koju ranije nisam znala da je posjedujem. Naučila sam koliko je važno biti prisutan u svakom trenutku, kako mali trenuci donose najveću radost i kako istinska snaga dolazi iz strpljenja, ljubavi i predanosti. Otkako sam postala majka, moj se pogled na život potpuno promijenio: sve je dobilo dublji smisao i vrijednost.

Puno putujete. Vodite li cijelu obitelj sa sobom?

Zaista puno putujem zbog posla, ali privatno također volim putovati. Ne vodim svaki put cijelu obitelj sa sobom, to doista ovisi o prigodi. Ipak, najviše uživam u obiteljskim putovanjima, kada zajedno stvaramo uspomene i provodimo kvalitetno vrijeme.

U jednoj se objavi može vidjeti čak četiri psića. Jesu li svi vaši?

Ne, to nisu naši psi. To su psi koje smo sreli na ulicama Zagreba. Trenutačno imamo samo jednog kućnog ljubimca - pudlicu Ginger, koja je zasad jedini član naše obitelji na četiri noge.

Možete li opisati nastanak vašeg brenda i što vas je inspiriralo?

Ideja za Luene pojavila se prije nekoliko godina, kada sam poželjela svoju influencersku karijeru pretvoriti u nešto kreativno i trajno. Svijet mode oduvijek me privlačio, a naočale su mi se činile kao savršen modni dodatak jer nisu samo praktične, već mogu promijeniti čitavu siluetu i dati karakter svakom izgledu. Moja vizija bila je jasna: spojiti bezvremensku eleganciju s odvažnim detaljima. Tako je nastao Luene kao brend sunčanih naočala. Željela sam ponuditi vrhunsku kvalitetu, ali i modele koji imaju "dušu" i osobnost. Ime „Luene“ rodilo se spontano, tijekom druženja s prijateljima – jednostavno je zvučalo kao nešto što može trajati i što odražava moj stil.

Koji su bili najveći izazovi u vođenju vlastitog brenda i kako ste ih prevladali?

Najveći izazov u početku bio je pronaći proizvođača koji razumije moju viziju i može ispuniti standarde kvalitete, ali upornost se isplatila – uspjeh brenda pokazuje da je sve imalo smisla.

Inspiraciju crpim iz same mode, ali i iz vlastitih iskustava: svaka kolekcija nosi svoju priču, a modeli naočala nisu samo modni dodatak, nego komadi koji daju samopouzdanje i osjećaj slobode. Za mene Luene nije samo brend, to je pogled na svijet: hrabar, autentičan, moderan, ali s poštovanjem prema tradiciji i zanatu.

Koji su Vam bili najveći izazovi u vođenju vlastitog brenda i kako ste ih prevladali?

Najveći izazovi u vođenju brenda bili su pronalaženje pravih partnera i proizvođača koji razumiju moju viziju i mogu ispuniti visoke standarde kvalitete koje želim ponuditi. U početku je bilo mnogo prepreka i neuspjeha, ali upornost i strast prema onome što radim motivirale su me da ustrajem. Svaki izazov promatrala sam kao priliku za učenje i rast, a danas mi se sve to višestruko isplatilo, jer brend ne predstavlja samo proizvod, već priču, identitet i osobni pečat koji želim podijeliti sa svojim kupcima.

Kako biste opisali svoj obiteljski život i brak?

Svoj obiteljski život opisala bih kao toplu i stabilnu sredinu u kojoj ljubav, podrška i razumijevanje čine osnovu svega. Brak mi je oslonac i partnerstvo. Zajedno dijelimo radosti, izazove i svakodnevne trenutke, ali i prostor da svatko od nas raste i razvija se individualno. Obitelj mi daje snagu i inspiraciju te me istodobno podsjeća koliko je važno ulagati u odnos i međusobno povjerenje.

Koje male svakodnevne stvari vas najviše vesele u privatnom životu i obitelji?

Najviše me vesele mali trenuci koji život čine posebnim: jutarnja kava uz osmijehe moje djece, zajednički doručak, spontani smijeh i igre s njima, šetnje ili jednostavno vrijeme provedeno zajedno kod kuće. Volim i trenutke kada zajedno otkrivamo nove aktivnosti, putujemo ili se samo opustimo uz omiljeni film. Za mene su to stvari koje nas povezuju, grade lijepe uspomene i podsjećaju na pravu vrijednost obiteljskog života.

POGLEDAJTE VIDEO: Slaže rublje, pere suđe, zalijeva cvijeće: Je li se pojavio prvi robot kućna pomoćnica ili je sve obična prevara?