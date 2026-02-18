Emotivna večer u Lisinskom: Malena obožavateljica izmamila osmijeh Nini Badrić na pozornici

Intimni akustični projekt Nine Badrić (53), hrvatske pjevačice, prerastao je u niz rasprodanih koncerata, a treća večer zaredom u Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog potvrdila je snažnu povezanost glazbenice i publike.

Topla atmosfera i presjek karijere

Badrić je koncert otvorila pjesmom “Dani i godine” te se publici obratila zahvalivši na dugogodišnjoj podršci. Na pozornici joj se pridružio Ante Gelo (51), hrvatski gitarist i aranžer, sa svojim orkestrom. Večer je donijela presjek najvećih hitova, a publika je gotovo svaku pjesmu pjevala uglas, stvarajući toplu i koncentriranu atmosferu.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Djevojčica Maša osvojila dvoranu

Poseban trenutak večeri dogodio se kada je pjevačica na pozornicu pozvala djevojčicu iz prvog reda. Malena Maša donijela joj je cvijeće, a na pitanje je li sama odlučila popeti se na pozornicu iskreno je odgovorila da joj je to dopustila majka. Kada ju je Badrić upitala što joj se kod nje najviše sviđa, djevojčica je bez razmišljanja rekla: “Ogrlica”, što je izazvalo smijeh i oduševljenje publike.

Novo poglavlje i veliki interes publike

Koncert je ujedno označio i predstavljanje novog studijskog albuma Moji ljudi, prvog nakon 15 godina. Na albumu se nalazi 15 pjesama nastalih u suradnji s domaćim autorima, a nove skladbe prirodno su se uklopile uz već poznate hitove. Zbog velikog interesa publike najavljen je i četvrti koncert u Lisinskom, 17. svibnja, čime se potvrđuje da projekt “Nina Unplugged” nadilazi okvir klasičnog koncertnog ciklusa i postaje glazbeni doživljaj kojem se publika rado vraća.

POGLEDAJTE VIDEO:Elvis i Obama kažu da postoje, a vi? Vjerujete li u 'male zelene'? Direkt traži izvanzemaljce!