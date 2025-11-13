FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEOČEKIVANI DUO /

Emotivan povratak Alena Vitasovića: Baby Lasagna mu se pridružio na pozornici

Emotivan povratak Alena Vitasovića: Baby Lasagna mu se pridružio na pozornici
×
Foto: Mia Slafhauzer/pixsell

Dvoranom su odjekivali poznati hitovi

13.11.2025.
13:32
Hot.hr
Mia Slafhauzer/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Legendarni istarski glazbenik Alen Vitasović (57) vratio se na veliku pozornicu – i to u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, nakon gotovo trideset godina. Koncert je unaprijed bio najavljen kao glazbena proslava njegove bogate karijere, a večer je dobila poseban trenutak kada mu se na pozornici pridružio Baby Lasagna (30), pjevač i kantautor koji je ovih godina osvojio hrvatsku i europsku publiku.

Emotivan povratak Alena Vitasovića: Baby Lasagna mu se pridružio na pozornici
Foto: Profimedia

“Jenu noć” u novom izdanju

Publika u Lisinskom mogla je čuti Vitasovićev bezvremenski hit “Jenu noć” u potpuno novom ruhu. Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić, izveo je pjesmu zajedno s Alenom, a njihova energija i vokalna usklađenost izazvali su oduševljenje. Video izvedbe brzo se proširio društvenim mrežama, gdje su ga mnogi opisali kao “čaroban trenutak istarske glazbe”.

Društvene mreže oduševljene duetom

“Ajmeeee kako slatko. Predivno!”, “bogovi!”, “Marko može komotno ovu pjesmu izvoditi i sam – baš mu leži!” samo su neki od komentara ispod videa koji je objavila izdavačka kuća Dancing Bear. Objavu su naslovili rečenicom: “Kad Istrijani preuzmu Lisinski”, a obožavatelji su se složili da je upravo to i opis večeri.

Povratak nakon tri desetljeća

Za Alena Vitasovića ovaj koncert bio je emotivan povratak na pozornicu koja mu je puno značila. Osim Baby Lasagne, pridružili su mu se brojni prijatelji i glazbeni kolege iz Istre i Zagreba, a publika je s njim pjevala sve njegove najveće hitove, od onih iz 1990-ih pa do danas.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je veći Srbin, koncert Thompsona... Ipak, oporba i vladajući pronašli zajednički jezik na aktualcu

Alen VitasovićBaby Lasagna
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEOČEKIVANI DUO /
Emotivan povratak Alena Vitasovića: Baby Lasagna mu se pridružio na pozornici