Emotivan povratak Alena Vitasovića: Baby Lasagna mu se pridružio na pozornici

Legendarni istarski glazbenik Alen Vitasović (57) vratio se na veliku pozornicu – i to u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, nakon gotovo trideset godina. Koncert je unaprijed bio najavljen kao glazbena proslava njegove bogate karijere, a večer je dobila poseban trenutak kada mu se na pozornici pridružio Baby Lasagna (30), pjevač i kantautor koji je ovih godina osvojio hrvatsku i europsku publiku.

Foto: Profimedia

“Jenu noć” u novom izdanju

Publika u Lisinskom mogla je čuti Vitasovićev bezvremenski hit “Jenu noć” u potpuno novom ruhu. Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić, izveo je pjesmu zajedno s Alenom, a njihova energija i vokalna usklađenost izazvali su oduševljenje. Video izvedbe brzo se proširio društvenim mrežama, gdje su ga mnogi opisali kao “čaroban trenutak istarske glazbe”.

Društvene mreže oduševljene duetom

“Ajmeeee kako slatko. Predivno!”, “bogovi!”, “Marko može komotno ovu pjesmu izvoditi i sam – baš mu leži!” samo su neki od komentara ispod videa koji je objavila izdavačka kuća Dancing Bear. Objavu su naslovili rečenicom: “Kad Istrijani preuzmu Lisinski”, a obožavatelji su se složili da je upravo to i opis večeri.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Povratak nakon tri desetljeća

Za Alena Vitasovića ovaj koncert bio je emotivan povratak na pozornicu koja mu je puno značila. Osim Baby Lasagne, pridružili su mu se brojni prijatelji i glazbeni kolege iz Istre i Zagreba, a publika je s njim pjevala sve njegove najveće hitove, od onih iz 1990-ih pa do danas.

