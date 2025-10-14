Emir Hadžihafizbegović objavio fotografiju s Halidovog groba: 'Cijeli život je borba...'

Jučer je na gradskom groblju Bare u Sarajevu održana sahrana Halida Bešlića, poznatog pjevača koji je preminuo nakon teške bolesti. Komemoracija je bila duboko emotivna, a dirljiv govor održala je i Halidova unuka, nakon čega su se prisutnima obratili dugogodišnji prijatelji i suradnici.

Prema procjenama policije, na ulicama glavnog grada okupilo se oko 100.000 ljudi koji su pratili tužnu povorku do Halidovog posljednjeg počivališta. Među okupljenima bio je i glumac Emir Hadžihafizbegović, Halidov bliski prijatelj i suradnik.

Foto: Samir Saletovic/pixsell

Glumac se od Halida oprostio u tišini

Jutro nakon sahrane, Emir je na društvenim mrežama podijelio fotografiju Halidovog groba i emotivnu poruku:

"Rani sabah nad Sarajevom. 12 sati poslije tvoje dženaze, ljepoto naša. Ostavio si nas tužne, sjetne, ali ponosne na tvoj lik i djelo. Ispratilo te tvoje Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora i Makedonija. Ispratila te cijela planeta. Vidio si ti to odozgo sve. Postoje samo ljudi i neljudi, sve ostale podjele su lažne. Cijeli život je borba za jednu dobru dženazu. Voli te brat", napisao je Emir.

Dan prije sahrane, kod Vječne vatre okupilo se oko 30.000 građana koji su željeli odati počast pjevaču čija je glazba desetljećima osvajala publiku u cijeloj regiji. Među prisutnima su bili brojni umjetnici i javne osobe. Tijekom skupa, Emir Hadžihafizbegović osjetio je slabost i pozlilo mu je, ali mu je brzo pružena pomoć, te veća nezgoda nije nastala.

