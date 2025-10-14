Eminem čeka drugo unuče: Njegova najstarija kći objavila da je trudna

Američki reper Eminem (52) već se uživio u ulogu djeda, a sada čeka drugo unuče. Njegova najstarija Alaina Scott (32) objavila je da sa suprugom Mattom Moellerom očekuje prvo dijete, a ova vijest dolazi manje od godinu dana nakon što je Eminem dobio prvog unuka. Iako je poznat po imidžu zločestog dečka, Eminem je često isticao da mu je obitelj na prvom mjestu.

"Mjesecima sam nosila sićušno srce u sebi, ono koje je već promijenilo moje na svaki mogući način", napisala je pored fotografije i dodala: "Beba stiže 2026."

Eminemova je mlađa kći Hailie Jade Scott (29) rodila sina Elliota Marshalla McClintocka u ožujku ove godine. Dječakovo srednje ime, Marshall, posveta je Eminemu, čije je pravo ime Marshall Bruce Mathers III.

Inače, Hailie vodi podcast "Just a Little Shady", a udala se za Evana McClintocka u svibnju 2024. godine. Vijest o trudnoći podijelila je s ocem u spotu za njegovu pjesmu "Temporary", gdje mu je darovala plavi dres s natpisom "Djed".

Eminem: Posvećen otac i djed

Podsjetimo, iako je poznat po grubom imidžu i kontroverznim tekstovima, Eminem je posvećen otac svoje tri kćeri. Alaina Marie Scott biološka je kći sestre blizanke njegove bivše supruge Kim Scott, Dawn. Reper ju je legalno posvojio početkom 2000-ih dok se njezina majka borila s ovisnošću. Dawn je preminula 2016. godine od predoziranja.

"Imam puno skrbništvo nad svojom nećakinjom", izjavio je Eminem za magazin People 2004. godine. Dodao je kako je Alaina, koju u pjesmama zove Lainey, oduvijek bila dio njegovog života i da je smatra svojom kćeri.

Alaina je potvrdila njihovu čvrstu vezu nakon vjenčanja s Mattom Moellerom u lipnju 2023. godine, kada ju je Eminem odveo do oltara.

"Nije bilo šanse da to propusti. Ovo su trenuci koji se događaju jednom u životu i neizmjerno sam zahvalna na ljubavi koju primam od svih. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez mog tate", izjavila je tada. Uz Alainu i Hailie, Eminem i Kim Scott imaju i Stevie Laine Scott (23) koju je Eminem posvojio 2005. godine nakon pomirenja s Kim.

