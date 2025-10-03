'Iskreno, nije me briga': Mariah Carey progovorila o Eminemu

Mariah Carey (56), jedna od najpoznatijih glazbenih zvijezda svih vremena, konačno se osvrnula na višegodišnje šuškanje o svađi s reperom Eminemom (52). Gostujući u emisiji Watch What Happens Live, gdje je promovirala svoj novi album, voditelj Andy Cohen (57) nije propustio priliku pitati je o navodnoj napetosti između nje i slavnog repera.

"Možda ima istine u toj priči, nisam više sigurna tko je kome prvi prišao", rekla je Carey uz dozu misterioznosti. Dodala je kako joj je zapravo svejedno: "Iskreno me nije briga. Što god da je rekao o meni – okej je. Zapravo nije, ali to je stih iz rap pjesme", našalila se.

Uloga koja je možda sve pokrenula

Glasine o njihovom sukobu ponovno su aktualizirane nakon tvrdnji da je Mariah jednom prilikom odbila glumiti majku Eminemova lika u kultnom filmu 8 milja. Tu je ulogu na kraju odigrala Kim Basinger (71), a film je postao globalni hit, zaradivši više od 240 milijuna dolara. Eminemova pjesma Lose Yourself iz filma nagrađena je Oscarom za najbolju originalnu pjesmu.

Bivši menadžer Carey otkrio je kako je pjevačica u početku bila uzbuđena zbog uloge Stephanie Smith, no nešto se kasnije prelomilo. Iako nije ulazio u detalje, naveo je da je "njezina nesigurnost možda odigrala ulogu".

Više od dvadeset godina zategnutih odnosa

Sukob između Eminema i Carey navodno traje još od 2001., kada je reper tvrdio da su bili u vezi, što je pjevačica oštro negirala. Njihove razmirice nastavile su se i kroz glazbu – Eminem je u nekoliko pjesama aludirao na njihov odnos, dok je Mariah 2009. objavila singl Obsessed, koji su mnogi protumačili kao odgovor upravo njemu.

