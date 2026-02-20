Emily Ratajkowski potvrdila vezu s Romainom Gavrasom: Zanimljivo tko su mu bile bivše...

Američka manekenka, autorica i poduzetnica Emily Ratajkowski (32), našla se u središtu medijske pozornosti zbog svog privatnog života. Nakon nekoliko mjeseci nagađanja, manekenka je potvrdila svoju vezu s francuskim filmskim redateljem Romainom Gavrasom (44).

Objava koja govori više od riječi

U svom prepoznatljivom stilu, Emily je objavila takozvani "photo dump", seriju fotografija koje djeluju poput isječaka iz privatnog albuma. Fotografije zrnate teksture, koje podsjećaju na snimke s analognog fotoaparata, prikazuju par u različitim opuštenim i intimnim trenucima. Na jednoj od najupečatljivijih slika, Gavras grli manekenku, dok ona u ruci drži čašu vina, stvarajući atmosferu prisnosti i romantike. Druge fotografije prikazuju ih kako uživaju u snježnom danu, šetajući ulicama koje nalikuju na New York, te tijekom večere u restoranu. Odsutnost bilo kakvog teksta ili opisa samo je dodatno pojačala znatiželju javnosti, dopuštajući slikama da same ispričaju priču o novoj ljubavi.

Ovaj potez, poznat kao "hard launch" veze, dolazi nakon što su Ratajkowski i Gavras prvi put viđeni zajedno u studenom 2025. godine. Od tada su glasine o njihovoj romansi bile stalna tema u medijima, a ova objava sada služi kao tiha, ali nedvosmislena potvrda.

Gavras ima svoj tip žene

Reakcije pratitelja bile su podijeljene, od komentara podrške poput "Vatreno" do onih koji su izražavali iznenađenje. Ipak, jedan komentar posebno se istaknuo: tagiranje pjevačice Due Lipe, Gavrasove bivše djevojke, što je odmah potaknulo daljnje rasprave među obožavateljima. Naime, Gavras je od 2020. do 2021. godine bio u vezi s pjevačicom Ritom Orom, a u 2023. godini imao je ljetnu romansu s pjevačicom Duom Lipom (30) Zanimljivo je to da obje imaju podrijetlo s Kosova. Gavras očito ima definirani ukus u žene.

Novo poglavlje nakon razvoda

Nakon razvoda od producenta Sebastiana Bear-McClarda, s kojim ima sina Sylvestera, Emily se u potpunosti posvetila karijeri koja seže daleko izvan modnih pista. Iako joj je razvod teško pao i negativno utjecao na njezino mentalno zdravlje, to ju nije zaustavilo. Njezina zbirka eseja My Body postala je bestseler New York Timesa, a njezin podcast "High Low with EmRata" stekao je veliku popularnost. Uz to, krajem prošle godine ostvarila je dugogodišnji san i prvi put prošetala pistom na reviji Victoria's Secreta.