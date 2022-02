Lisa Marie Presley od malih je nogu pokazivala interes za glazbu. "Otac bi me ponekad ulovio kako pjevam pred ogledalom, što ga je zasigurno jako zabavljalo. Često bi me stavio na stol u dnevnom boravku i rekao mi da pjevam pred gostima". prisjetila se za strane medije. Kako je Elvis zbog turneja i kasnonoćnih koncerata spavao tijekom dana, Lisa je mogla raditi što god želi. S druge strane, Priscilla je bila dosta stroga i Lisa kraj nje nije mogla raditi što god da je htjela. Imala je točno devet godina kada je njezin otac pronađen mrtav, a neki tvrde da ga je upravo ona pronašla na podu kupaonice. Jednom je prilikom otkrila: "Oko četiri sata bila sam još budna. Otac me pronašao u kući i rekao mi da idem spavati. Rekla sam da hoću i poljubila ga. Nakon toga došao je u moju sobu provjeriti jesam li zaista legla i zatim me poljubio za laku noć. To je bio zadnji put da sam ga vidjela živog".