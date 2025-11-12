Ella Dvornik uputila ozbiljnu poruku: 'Molim vas, zbog dobrobiti svih nas'

Influencerica Ella Dvornik (34) se putem društvenih mreža obratila pratiteljima s važnom porukom o načinu korištenja interneta i stvaranju pozitivnijeg digitalnog prostora. U videu koji je objavila na Instagramu, Ella je istaknula koliko je važno da korisnici više podržavaju sadržaj koji im se sviđa, umjesto da reagiraju na onaj koji ih iritira.

„Moram vas nešto zamoliti za dobrobit svih nas koji sjedimo na društvenim mrežama i volimo scrollati. Molim vas da više reagirate na stvari koje vam se sviđaju, a manje na one koje vam ne odgovaraju“, rekla je Ella, skidajući naočale i dodavši: „Ozbiljno je.“

"Algoritam ne poznaje razliku"

Objasnila je i kako algoritmi društvenih mreža funkcioniraju. Istaknula je da platforme ne prepoznaju negativne emocije u komentarima: „Instagramu nije bitno jeste li ostavili negativan komentar na nešto, jer algoritam samo bilježi da ste komentirali. Kada komentirate nešto što vam se ne sviđa, Instagram misli da vas to zanima i onda vam pokazuje sve više takvog sadržaja. To ne utječe samo na vas, nego i na vaše prijatelje i pratitelje — svi smo povezani.“

U svom apelu je pozvala pratitelje da budu svjesni onoga što podržavaju online: „Molim vas, kako je rekao Buda, budite promjena koju želite vidjeti. Reagirajte više na sadržaj i ljude koji su vam dragi i korisni. Lajkajte i dijelite stvari koje volite, za sebe i za druge. Ako ćemo reagirati samo na ono što nam se ne sviđa, takav sadržaj će preplaviti mreže, a ljudi koji stvaraju kvalitetan sadržaj neće imati priliku doći do publike.“

Provokacije, clickbait sadržaj...

Osim videa se detaljnije osvrnula na širi problem u kreativnoj industriji: „Ova 'bolest' zahvatila je svaki aspekt kreativne industrije. U glazbi su to samo površni trendovi, na društvenim mrežama dominiraju AI, provokacije i clickbait sadržaj. U modi mnogi rade sve samo da izazovu reakcije u komentarima. Kvaliteta i ideje su često na minimumu. Sve se svodi na gledatelja koji reagira na negativno.“

Za kraj je naglasila da takav sadržaj ne koristi publici, već i negativno utječe na gledatelje: „Najgore je što takav sadržaj ne samo da ne pomaže publici, već i poglupljuje gledatelje. Svaka interakcija, bilo lajk, komentar ili dijeljenje, utječe na to što se dalje pojavljuje na mrežama. Potražnja stvara ponudu. Moramo svi bolje paziti na ono s čime reagiramo — i ja uključujući. Nismo nedužni. Sretno nam svima.“

