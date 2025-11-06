Bez plana i brige o troškovima: Ella otkrila nevjerojatne cifre spontane avanture po Europi

Influencerica Ella Dvornik (34) je sa svojim pratiteljima u najnovijoj objavi podijelila detaljan popis troškova svog nedavnog 11-dnevnog putovanja Europom na koji se uputila bez ikakvog planiranja i brige o cijenama.

Kroz dinamičan video je provela pratitelje kroz Barcelonu, Nicu i Pariz otkrivajući koliko su je koštali letovi, smještaj, hrana i prijevoz za dvije osobe. Konačna cifra od gotovo 3.800 eura mnoge je iznenadila, no Ella je pokazala i koliko je mogla uštedjeti da je putovanje planirala unaprijed. Ipak, istaknula je kako je poanta avanture bila upravo u spontanosti i hedonizmu.

"I eto koliko je koštalo putovati bez paženja na cijene. Iskreno vrijedilo je svakog eura. Sigurno ću opet ponoviti (malo štedljivije idući put), ali da, sigurno ću opet tako putovati. Bilo je zanimljivo iskustvo", napisala je u opisu objave.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Za putovanje u Barcelonu potrošila 1.397 eura

Za put u Barcelonu let je platila 405 eura, iako je prethodno računala da će koštati 200 eura, dok je na aerodromu potrošila dodatnih 67 eura na piće i grickalice. Smještaj je umjesto planiranih 430 eura koštao 574 eura, a hrana i piće znatno više nego što je očekivala – umjesto 180 eura, potrošila je 383 eura. Za taxi i Uber ostala je na planiranih 35 eura. Ukupni trošak putovanja u Barcelonu tako je iznosio 1.397 eura, što je 607 eura više od planiranog iznosa od 790 eura.

Uživanje u Nici platila nešto manje

Za putovanje u Nicu let je koštao 239 eura umjesto očekivanih 100, dok je smještaj umjesto planiranih 145 eura završio na 189 eura. Hrana i piće ponovno su bili najveći izvor odstupanja, te su umjesto predviđenih 190 eura koštali 349 eura. Prijevoz u gradu ostao je u okviru plana, 50 eura. Ukupno je na Nicu potrošila 827 eura umjesto planiranih 485, što znači da je potrošila 342 eura više.

Pariz je koštao najskuplje

Putovanje u Pariz također je ispalo skuplje od očekivanog. Vlak je koštao 140 eura, iako je planirano 70. Smještaj je umjesto 450 eura došao 590 eura, a hrana i piće najviše su nadmašili plan – umjesto 430 eura, potrošila je 760 eura. Za Uber je potrošila 50 eura, isto koliko je i planirala. Tako je ukupni trošak putovanja u Pariz iznosio 1.540 eura, što je 540 eura više od planiranih 1.000 eura.

Njezina iskrenost naišla je na veliko odobravanje pratitelja. "Jednom se živi", "Apsolutno nije skupo za tako spontano putovanje", samo su neki od komentara podrške koji su preplavili objavu. Drugi su imali malo drugačije mišljenje: "Nadam se da ću i ja to jednom doživjeti", "Ja radim tri mjeseca za to", samo su neki od komentara.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li konačno došlo vrijeme za iskrenost o plastičnim operacijama? Ella Dvornik otvorila dušu za Direkt