Kći pokojnog Dine Dvornika, kralja funk-a, Ella Dvornik ( 33) nedavno je na svom Instagram profilu objavila zanimljiv video u kojem objašnjava kako trenira umjetnu inteligenciju (AI) da imitira njezin glas i da na isti način kako bi i ona sama odgovarala na ružne komentare ispod njenih Instagram objava.

U videu je pitala umjetnu inteligenciju da joj odgovori na komentar koji bi glasio ovako: "Htjela sam ti reći da je tvoj posao baš glup i da se samo fotografiraš i ne radiš ništa cijeli dan. Kao da ti je posao super lak."

AI je na to odgovorio Ellinim glasom: "Uh dobro, haha. Vidim da me pokušavaš uvrijediti. E pa znaš što ću ti reći? Da, ne radim ništa cijeli dan i da, plaćaju me da ne radim baš ništa."

Također je pitala umjetnu inteligenciju i ovo: "Recimo da smo u teretani i prilazi nam cura koja nam kaže da imamo debeli trbuh.

Kako da odgovorimo toj k*ji?" Dobila je ovaj odgovor: "Baš je bezobrazna k*ja. Zar ne? Neću se naljutiti, samo ću se nasmijati i pogledati podrugljivo pa reći 'Jesi li ikad vidjela svoju gadnu facu u ogledalu?'"

Foto: Instagram "Zar nemamo svi te dane kad se s gustom zapustimo? E to je najveci luksuz! Kad se ne moras sminkat nit oblacit. Malo se opet priviknes na sebe "zapustenu". I onda kad te napokon pukne da se sredis, prodes kraj ogledala i odusevis se kolko si si super sa frizurom i sminkom koje su ti realno dosadile", komentirala je influencerica Ella Dvornik (33) uz objavljenu fotografiju.

Influencer-ica je naglasila da trenutno AI može komunicirati samo na engleskom jeziku, dodajući da će ga uskoro naučiti i hrvatski. Na kraju videa pitala je svoje pratiteljime boje li se ovakve budućnosti u tehnologiji.

Ella je nedavno prošla i razvod braka sa 14 godina stariji britanskim poduzetnikom Charlesom Pearceom (46) s kojim ima dvije djevojčice Balie Dee i Lumi Wren. U braku su bili deset godina, a razvod je nastupio u kolovozu 2023. godine.

