Ella Dvornik se požalila na ljubavni život: 'Dečko koji mi se sviđa se pravi nedostižan'

Influencerica Ella Dvornik (34) prije dvije godine priznala je kako nije završila srednju školu, no i dandanas, influencerica se suočava s negativnim komentarima. Ella je sada stala na kraj kritikama, a, osim na hejtere, osvrnula se i na ljubavni život te priznala da joj se sviđa tajanstveni muškarac. Ipak, čini se da simpatija nije obostrana.

"Kada ćeš završiti srednju školu bezposličarko, od 35 godina i s 0 radnog staža?", upitao ju je pratitelj.

Foto: Instagram

"Znaš što? Ovo je jako dobro pitanje. Dakle, plan je bio da se ispišem iz srednje i da ju nikad ne završim, a trenutačni plan je apsolutno isti. Tuga, brate. Nadam se da neće previše utjecati na tvoj život", odgovorila mu je influencerica.

Ella se zatim požalila na svoj ljubavni status.

"Dobro jutro svima. Ja sam se danas na nečiju nesreću i svoju sreću opet probudila prej**ena. S niskim body fatom, utegnuta, bez svjedodžbe i s visokom emotivnom inteligencijom. U inboxu imam 300 + validacija nepoznatih muškaraca, dok dečko koji mi se sviđa se pravi nedostižan. Možda mi je danas bolji dan nego jučer, kada pojedete manje ugljikohidrata, ali sve u svemu čini se da će biti poprilično plodan četvrtak. A i ja sam, imam ovulaciju", ispričala je Ella na Instagramu.

Podsjetimo, Ella je na konferenciji 'Beep Up' otkrila da nikada nije završila srednju školu. Naime, krenula je u Umjetničku školu u Zagrebu, no odustala je već u drugom razredu.

"Sve vrijeme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osjećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa", ispričala je tada.

