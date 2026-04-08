Ella Dvornik otkrila nepoznate detalje o svojoj obitelji: 'Baka je tužila državu i pobijedila'

Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, Ella Dvornik (35), novom je objavom na Instagramu odlučila rasvijetliti manje poznatu, ali jednako fascinantnu stranu svoje obitelji. Iako je javnost dobro upoznata s naslijeđem njezinog oca, legendarnog glazbenika Dina Dvornika, Ella je ovaj put u središte stavila snažne i svestrane pretke s majčine strane, otkrivajući izvor svoje "poslovne kreativnosti".

U iskrenom videu snimljenom u kuhinji, Ella je ispričala priču o maminoj strani obitelji, naglašavajući kako se njezina svestranost često pogrešno pripisuje isključivo očevim genima. "Čisto da dam malo kredita i drugoj strani DNK", započela je svoju priču, a zatim je ponosno predstavila postignuća svoje bake, djeda i tete.

Poseban naglasak stavila je na svoju baku, Žarku Kuljiš, koju je opisala kao iznimno snalažljivu i hrabru ženu. Otkrila je kako je baka, inače diplomirana pravnica, uspješno tužila državu i pobijedila u sporu. "Moja baka Žarka je tužila državu i pobijedila je. Dovela je odvjetnika kao ukras, a ona sama je odrađivala sve", pojasnila je Ella. Mnogi Splićani je se sjećaju i kao vlasnice poznatog dućana s cipelama "Cardea".

Međutim, baka Žarka je nedavno uplovila i u spisateljske vode. Ella je u videu pokazala njezinu prvu knjigu, "Da je bilo drukčije...", objavljenu pod pseudonimom Eleonora Tondi, kao i rukopis druge knjige pod nazivom "Vandin izbor", koja je spremna za tisak.

Svestrana obitelj

Priča se nije zaustavila na baki. Ella je spomenula i svog pokojnog djeda Ivu, koji je vodio uspješnu tvrtku za uređenje interijera hotela, te tetu Anu, koja je danas uspješna arhitektica u Italiji. Ovim je primjerima željela pokazati kako je poduzetnički i kreativni duh duboko ukorijenjen i u obitelji njezine majke, Danijele Dvornik.

U opisu objave pozvala je majku i baku da u komentarima dopune priču, a pratitelje je potaknula da podrže bakin rad i jave joj se za kupnju knjige. Njezina inicijativa naišla je na veliko odobravanje pratitelja, koji su u komentarima iskazali podršku. "Umjetnička crta od svih po malo", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "U svakom slučaju, ti si pokupila sve i svašta od svakog od njih... Svestrani ste kolektivno".

