Ella Dvornik otkrila zašto je otišla od kuće sa 17 godina: 'Mama je to stalno radila'

Poznata hrvatska influencerica Ella Dvornik (34) ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu iskrenom i duhovitom objavom u kojoj se na sebi svojstven način osvrnula na život nakon odseljenja iz roditeljskog doma.

U kratkom videu, Ella se obratila "svim mladima i onima koji još uvijek žive s roditeljima" te im dala jedan neočekivan savjet. Ispričala je kako se odselila sa 17 godina jer joj je majka Danijela Dvornik (58) stalno prigovarala zbog nereda, no otkrila je da se ni danas, s gotovo 35 godina, situacija nije bitno promijenila.

"Moja mama i dan danas dolazi u moj stan... i ne izdrži ni 24 sata", požalila se Ella kroz smijeh, dodavši kako majčino 'nadgledanje' reda ostaje konstanta bez obzira na samostalan život.

'Bit će vam apsolutno isto, samo skuplje'

Svojim je pratiteljima zaključno poručila: "Nemojte se odseliti jer će vam biti apsolutno isto, samo skuplje." Njezina objava dolazi u vrijeme velikih životnih promjena, s obzirom na to da prolazi kroz proces razvoda i nedavno se preselila u unajmljeni stan u Zagrebu, što temi doma i obiteljskih odnosa daje dodatnu težinu.

Njezin duhoviti osvrt izazvao je lavinu reakcija, a mnogi su se pratitelji prepoznali u njezinoj priči.

"Komentari moje djece kad čistim - Dolazi baka?", napisala je jedna korisnica, dok je druga podijelila slično iskustvo: "Meni 50 i mama otišla od mene, šta radiš zove... Vesna kuhinju operi s vana prljava ti". Urnebesni komentari potvrdili su da je Ella pogodila "u sridu" temom koja je poznata mnogim generacijama.

