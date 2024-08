Ella Dvornik o ženama koje obavaljaju muške poslove: 'Pratite trendove'

Društvene mreže hrvatske influencerice Elle Dvornik (33) prepune su inspirativnih objava, a Ella ni ovoga puta nije propustila priliku da podijeli fotografiju kojom je ženama dala do znanja da im visoko obrazovanje nije potrebno kako bi zaradile pristojnu plaću. Na Instagram storyju podijelila je fotku članka stranog medija čiji je naslov: "Žene ne odlaze na fakultet kako bi si osigurale veći prihod radeći kao električarke, mehaničarke i vozačice traktora."

Ispod fotografije na kojoj su prikazane žene koje se bave ovim poslovima, Ella je napisala: "Pratite trendove žene."

Foto: Ella Dvornik/Instagram

Nije završila srednju školu

Inače, Ella je u prosincu 2023. na konferenciji ''Beep Up'' otkrila da nikada nije završila srednju školu. Pohađala je Umjetničku školu u Zagrebu, no odustala je već u drugom razredu kako bi snimala seriju ''Rođaci''. Nažalost, serija nije ni došla do malih ekrana.

"Sve vrijeme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osjećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa. Koliko god ljudi mislili da je to greška, mislim da sam stvarno naučila puno o životu time što sam na neki način morala naći nešto u čemu sam dobra bez nekakvog znanja, hajmo reći. Sve vrijeme sam nalazila to nešto što bi me ispunilo i na kraju sam došla do ovog i drago mi je, iskreno."

