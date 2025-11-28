Ella Dvornik nasmijala urnebesnim razgovorom svojih kćeri: 'Osjetila sam da želiš...'

Influencerica Ella Dvornik (34) još je jednom pokazala da su njezine kćeri, koje je dobila u braku s bivšim suprugom, britanskim poduzetnikom Charlesom Pearceom (47), Balie Dee (8) i Lumi Wren (5), nepresušan izvor zabave. Naime, putem Instagram Storyja Ella je podijelila kratak, ali briljantno duhovit trenutak iz svakodnevice koji je nasmijao tisuće pratitelja.

Opisala je razgovor djevojčica koji se odvijao u – tišini, a koji je obilježila još jedna Baliena legendarna izjava.

Foto: Instagram Story

Najprije je njezina straija kći, ničim izazvana, kazala: "Tiho!". Na što je mlađa uzvratila: "Zašto? Nisam ništa ni rekla." A potom je Balie zaključila: "Nema veze, osjetila sam da želiš."

Svaki drugi tjedan svi žive pod istim krovom

Inače, Ella je nedavno na Instagramu iskreno progovorila o privatnim okolnostima i dogovoru oko skrbništva nad djecom s bivšim suprugom. Na pitanje jednog pratitelja žive li djevojčice s njom, odgovorila je:

„Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sada). Sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu.“

Dodala je i kako ona i bivši suprug, unatoč razvodu, i dalje zajedno provode vrijeme s djecom:

„Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan – sretna obitelj“, napisala je s dozom ironije.

