Ella Dvornik na svom TikToku često objavljuje humoristične videozapise. Sada se našalila na račun razlike u godinama između supruga Charlesa i sebe.

U videu je pokazala fotografiju njezinog supruga Charlesa na kojoj on ima 25 godina. Potom je objasnila da je ona za to vrijeme bila u 4. razredu osnovne škole te je objavilu sliku sebe. Ispod videa je napisala i kratki opis.

"Učila sam prirodu i društvo Charles", napisala je Ella. Par se inače upoznao kada je Ella imala 22 godine. Sve je počelo uz pivo.

"Sjedili smo u baru, jedinom u kojem je bilo dozvoljeno pušenje, i slušali smo neku ženu koja je pokušavala pjevati. Do trenutka u kojem smo naručili i treće pivo već smo počeli ispovijedati se jedno drugome. Razgovarali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći", napisala je jednom prilikom blogerica na svom profilu na Instagramu. Ella je Charlesu rodila i dvoje djece - Balie Dee u studenom 2017. i Lumi Wren 2020. godine.