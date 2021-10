Blogerica i influencerica Ella Dvornik na svom je Instagram Storyju odgovarala na pitanja pratitelja. Poručila im je da je pitaju što god hoće. Ona im je, između ostalog, otkrila i da traći čistačicu.

"Kako si tako opuštena, mislim da svi nešto glume na društvenim mrežama?", napisala je jedna pratiteljica.

"Glumimo tu i tamo i u privatnom životu, a nekad smo i opušteni. Meni je draže da me prate kul ljudi kojima je do dobre zezancije nego do sterilne kuće, jer kod mene sterilne kuće neće biti bar od moje ruke. P.S. Tražim čistačicu u Istri, ako ima zainteresiranih, neka se jave", napisala je Ella.

Ne želi više djece

Sljedeće pitanje odnosilo se na tematiku majčinstva.

"Kako uspiješ funkcionirati s dvoje djece? Ja jedva s jednim od pet mjeseci… Sve ok, ali umor na najjače", napisala je jedna pratiteljica.

"Tko je rekao da funkcioniram? Molim vas, šaljite pomoć", odgovorila je Ella.

Pratitelje je zanimalo i planira li proširiti obitelj.

"Molim vas, nemojte uopće nagađati nikakve trudnoće više jer sam poduzela sve moguće mjere da se to ne dogodi. Dosta je bilo. Tko se rodio, rodio se", istaknula je Ella.