Ella Dvornik iznenadila objavom iz poliklinike: 'Malo sam tužna'

Hrvatska influencerica Ella Dvornik (34) nedavno je podijelila fotografiju iz jedne zagrebačke poliklinike, otkrivši da se podvrgnula zahvatu uklanjanja ožiljka s nosa.

Uz fotografiju na kojoj ima zabrinut izraz lica napisala je: ''Skidaju mi ožiljak s nosa. Malo sam tužna.''

Ella Dvornik je tijekom godina bila otvorena o svojim estetskim zahvatima, uključujući povećanje usana i grudi te povremene botoks tretmane. Nedavno je, primjerice, uz fotografiju napisala:

''Dragi Bože, zašto je opet vrijeme za botoks?''

Javno govorila o zahvatima kojima se podvrgnula

Podsjetimo, Ella je tijekom godina javno progovarala o raznim estetskim zahvatima. Priznala je stavljanje keramičkih krunica na zube jer nije bila zadovoljna prirodnim osmijehom. Jednom je objasnila: ''Skrivala sam zube rukama, nisam se htjela smijati jer mi je bilo neugodno. Sad, hvala Bogu, imam puna usta keramike i mogu se smijati kao čovjek!''

Godine 2019. podvrgnula se operaciji nosa iz estetskih razloga, a godinu dana kasnije je koristila botoks i filere za usne. Nakon toga, podvrgnula se i zahvatu na grudima te coolsculptingu, odnosno zamrzavanju sala. Iako je tada imala 33 godine, odlučila je preventivno ići i na tzv. 'vampirski face lifting', tretman vlastitom krvnom plazmom, kako bi pomladila lice. Ella je pritom istaknula da je botoks bezbolan, dok su fileri izazvali jači neugodan osjećaj.

