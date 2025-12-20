Ella Dvornik fotografijom iz djetinjstva pokrenula raspravu: 'Kao da je moju mamu bilo briga'

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik (34), svojom je najnovijom objavom na Instagramu raznježila i inspirirala brojne pratitelje. U jeku blagdanske sezone, Ella se odlučila vratiti u prošlost, podijelivši seriju starih obiteljskih fotografija koje su je potaknule na neočekivan, ali mnogima simpatičan potez.

U svojoj objavi, Ella je opisala kako je, pregledavajući stare fotografije, osjetila nostalgiju za vremenima kada fotografije nisu morale biti savršene.

"Gledam te 'fotke fotki' i kak su mi super tak mutne i bez ikakve estetike. Ja sjedim za stolom i jedem kruh i paštetu sa punom pepeljarom odma pokraj. Ko da je moju mamu bolilo briga šta ćete vi reć na to", napisala je Ella, prisjećajući se bezbrižnog djetinjstva. Upravo ju je taj osjećaj potaknuo da si kupi analogni fotoaparat.

Mnogi su podijelili slične uspomene

Odluka da se odmakne od svijeta pametnih telefona i instantnih rezultata predstavlja svojevrstan bunt protiv današnje kulture savršenstva na društvenim mrežama. "Želim okinut sliku i da ne znam dal je uopće uspjela, eto. Što manje informacija to bolje", objasnila je. Otkrila je i da je za novi hobi izdvojila 79 eura za fotoaparat i 25 eura za tri pakiranja filmova. S humorom je dodala kako jedva čeka onaj poznati osjećaj neizvjesnosti pri razvijanju fotografija i nadu da "osoblje fotostudija nije vidjelo tvoju sramotu prije tebe".

Ellini pratitelji s oduševljenjem su dočekali objavu, a ispod objave ubrzo se pokrenula prava rasprava dok su se mnogi prisjećali vlastitih djetinjstava, dijeleći slične uspomene.

"Svaki rođendan torta ispred mene pepeljara puna čikova, rakije, pive i radenske na stolu... dragi ljudi kojih više od pola nema na slikama zagrljeni. To su bili rođendani", napisala je jedna pratiteljica.

Pokreće novi trend?

Drugi su pohvalili Ellin potez, predviđajući da bi mogla pokrenuti novi trend povratka analognoj fotografiji. "3,2,1....novi (neloš) trend pokrenut", stoji u jednom od komentara. U moru digitalnog sadržaja, Ellina objava podsjetnik je na vrijednost nesavršenih, ali autentičnih trenutaka.

Njezin potez pokazuje želju za stvaranjem trajnih, opipljivih uspomena za sebe i svoju obitelj, daleko od pritiska javnosti i savršenstva koje nameću društvene mreže. U vremenima velikih životnih promjena, čini se da Ella pronalazi utjehu i radost u jednostavnosti prošlih vremena.

