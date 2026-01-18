Pjenasta kupka, bikini i zavidna figura: Elizabeth Hurley doista prkosi godinama

Britanska glumica i model Elizabeth Hurley (60) još je jednom dokazala da godine za nju ne znače ništa. Tijekom vikenda njezine fotografije s luksuznog odmora na Maldivima postale su među najviralnijim objavama na Instagramu.

Hurley je pratiteljima otkrila da boravi na novootvorenom privatnom otoku, a niz fotografija prikazuje kako uživa u tropskom raju, od bijelih plaža do privatnih vila i kristalno čistog mora. Posebnu pažnju izazvala je fotografija iz jacuzzija, na kojoj glumica pozira u kadi prekrivenoj gustom pjenom, uz prizor koji je, očekivano, oduševio njezine fanove.

Osim kadrova iz kade, Elizabeth je podijelila i fotografije u bikiniju te opuštene trenutke s odmora. Na nekim snimkama pojavljuje se i njezin sin Damian (23), dok njezin partner, glazbenik Billy Ray Cyrus (64), nije na fotografijama, ali je objavu podržao "lajkom“, što pratiocima nije promaknulo.

Glumica je uz objavu poručila kako joj je ovo savršen početak nove godine i da maksimalno uživa u miru, suncu i luksuznom okruženju.

