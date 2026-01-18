FREEMAIL
VRUĆE IZDANJE /

Pjenasta kupka, bikini i zavidna figura: Elizabeth Hurley doista prkosi godinama

Pjenasta kupka, bikini i zavidna figura: Elizabeth Hurley doista prkosi godinama
Foto: Photo Press Service/bestimage/profimedia

Elizabeth Hurley ponovno je zapalila Instagram

18.1.2026.
20:03
Hot.hr
Photo Press Service/bestimage/profimedia
Britanska glumica i model Elizabeth Hurley (60) još je jednom dokazala da godine za nju ne znače ništa. Tijekom vikenda njezine fotografije s luksuznog odmora na Maldivima postale su među najviralnijim objavama na Instagramu.

Hurley je pratiteljima otkrila da boravi na novootvorenom privatnom otoku, a niz fotografija prikazuje kako uživa u tropskom raju, od bijelih plaža do privatnih vila i kristalno čistog mora. Posebnu pažnju izazvala je fotografija iz jacuzzija, na kojoj glumica pozira u kadi prekrivenoj gustom pjenom, uz prizor koji je, očekivano, oduševio njezine fanove.

Osim kadrova iz kade, Elizabeth je podijelila i fotografije u bikiniju te opuštene trenutke s odmora. Na nekim snimkama pojavljuje se i njezin sin Damian (23), dok njezin partner, glazbenik Billy Ray Cyrus (64), nije na fotografijama, ali je objavu podržao "lajkom“, što pratiocima nije promaknulo.

Pjenasta kupka, bikini i zavidna figura: Elizabeth Hurley doista prkosi godinama
Foto: Photo Press Service/bestimage/profimedia

Glumica je uz objavu poručila kako joj je ovo savršen početak nove godine i da maksimalno uživa u miru, suncu i luksuznom okruženju.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi veliki uspjeh hrvatskog filma: 'Fiume o morte!' Igora Bezinovića osvojio europskog Oscara

Billy Ray CyrusElizabeth HurleyElizabeth Hurley Bikini
