Što se krije iza zabrinjavajućeg izgleda glumice iz hit serije? Smršavila je do kostiju

Glumica Eliza Coupe (43) prošli se tjedan pojavila na crvenom tepihu povodom premijere serije ''The Residence''. Najpoznatija je po ulozi doktorice Denise Mahoney u seriji ''Stažisti'', a svojim novim izgledom iznenadila je mnoge, budući da sada izgleda znatno drugačije i vidno mršavije nego u danima kada je glumila u popularnoj seriji.

Na premijeri u poznatom Egyptian Theatreu u Hollywoodu, nosila je zlatnu haljinu, kaput od umjetnog krzna i visoke čizme, a imala je i kraću kosu nego inače. Osim toga, pokazala je i nekoliko novih tetovaža na rukama i ramenima.

Foto: Profimedia

Inače, iako u posljednje vrijeme ponovno gradi karijeru, glumica je u prošlosti prolazila kroz teške privatne trenutke. Otvoreno je govorila o problemima s hranom, ovisnosti i duhovnim iskustvima. U podcastu ''The Funny Thing Is'' rekla je da se dugo borila s poremećajem prehrane i priznala da je imala faze prejedanja, pretjeranog vježbanja i povraćanja nakon jela. Nekoliko godina je bila u posebnom programu gdje je svaki obrok pažljivo vagala i mjerila.

Napisala knjigu o svemu što je prošla…

Osim prehrane, glumica se okrenula duhovnosti. Nakon razvoda od stručnjaka za prehranu Darina Oliena s kojim je bila u braku od 2014. do 2018. godine, isprobala je ayahuascu – biljnu mješavinu koju neki koriste u duhovne i ljekovite svrhe, a rekla je da je to učinila kako bi izbacila negativnu energiju iz sebe. Iako joj je to iskustvo pomoglo, kaže da ne planira ponovo uzimati tu biljku. O svemu što je prošla napisala je i vlastitu knjigu pod nazivom ''Coyote Woman and the Odyssey of Soul Contracts'' u kojoj piše o samoozdravljenju i osobnom razvoju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

​Podsjetimo da je Eliza bila u braku s Darinom Olienom, osnivačem brenda SuperLife 2014. do 2018. godine, a u svibnju 2023. udala se za profesionalnog skateboardera Billyja Marksa s kojim živi u južnoj Kaliforniji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Navala na plastične operacije: 25 posto više Hrvata posežu za estetskim korekcijama

Tekst se nastavlja ispod oglasa