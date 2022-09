Osim prostitucije Electra se bavi i glazbom, a za Kurir je ispričala kako se slaže s kolegicama sa scene. "Moje pjesme mogu imati još više pregleda, pošto me hejtaju na radiju i neće da puštaju moje pjesme. Smatram da je to sujeta tih takozvanih pjevačica. Ja odem u Zurich i zaradim za dan koliko one za sedam dana. One neka nastave po svom, neka se služe smicalicama, ja svima želim dobro, a one kako čine tako će i da im se vrati", istaknula je Electra koja ne krije da voli Cecu, Brenu i Karleušu.