U emisiji "20 godina zajedno", Antonija Blaće se prisjetila sudjelovanja u 1. sezoni Big Brothera, a pridružili su joj se Alen Macinić, Marina Bajlo i Zdravko Lamot.

''Iskreno sada te vidim nakon dugo godina i možda pustim suze'', rekao je Alen Antoniji. ''Kad sam vidjela kadrove iz Big Brothera, srce mi se stisnulo'', priznala je Antonija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Antonija Blaće, Alen Macinić, Marina Bajlo i Zdravko Lamot

Zdravko je pak priznao kako se nisu ništa promijenili. ''Ja jedino slabije vidim. To je izloženo'', našalio se Alen. Marina je priznala kako se osjeća uzbuđeno i sretno te da je ponosna što je ovdje, a Antonija se nadovezala kako je ona također uzbuđena. ''Zbog toga sam morala zapisati na papir što sam htjela reći jer bih zaboravila'', objasnila je.

''To su bili ogromni trenuci u televizijskoj povijesti, no ja neću ništa reći jer nisam bila u finalu kao vi'', rekla je Antonija. ''75 posto svih gledatelja je gledalo finale Big Brothera'', dodala je. ''Iskreno ja nisam htio u Big Brother. Moram zahvaliti sestri koja me prijavila jer je uopće bilo nezamislivo da ćeš među toliko prijavljenih baš ti upasti u kuću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uvijek sam se pitao zašto baš ja, je li to zbog frizure, zubi ili čega…'', priznao je Alen koji je u kući dobio nadimak Svizac. ''Išao sam ulicom i konstatno su me cure ispitivale: 'Daj me nosi kao Antoniju'…'', rekao je Alen misleći na dio kada se Antonije pomokrila na njegova leđa. ''Ne znam s kakvim curama si se družio, no ja bih to voljela zaboraviti'', rekla je Antonija. ''Ta situacija između tebe i mene je nešto što je obilježilo prvi Big Brother i tebe i mene'', priznao je Alen.

Također su spomenuli i razloge prijave pa je tako Marina naglasila kako se prijavila iz - znatiželje. ''Htjela sam probati, nije postojala prepreka onda'', rekla je Marina. Bili su 100 dana u kući, a komentirali su kako nitko nije razmišljao o tome tako. ''Sa Sašom sam uvijek imao nešto što nas je povezivalo, tu neku zafrkanciju i momente zabave'', priznao je Zdravko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Emisiju možete pogledati i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL slavi! Antonija Blaće s rođendanskog tuluma prisjetila se svojih početaka: "Emotivni su ovo dani"