Od prvih službenih minuta u eteru, 30. travnja 2004. godine od 18.45 sati pa sve do danas, RTL kreira i donosi posve drugačiji televizijski sadržaj te mijenja televizijsku povijest, zabavlja, budi emocije, informira i mijenja živote onih zbog kojih i postoji – svojih gledatelja!

RTL-ova lica i voditelji, emotivne priče s terena, teški trenuci u kojima je cijela Lijepa Naša pokazala zajedništvo ispričani kroz oči naših reportera, sportski prijenosi za pamćenje, osebujni kandidati, emocije pobjednika showova i likovi iz serija te njihovi prepoznatljivi citati – svi oni nastavljaju živjeti u mislima i srcima gledatelja svih generacija tijekom ovih 20 godina. Upravo tih najboljih, najpamtljivijih i najsmješnijih trenutaka iz RTL-ovih formata sa svojim gostima u studiju, ali i svim gledateljima ispred malih ekrana, prisjetit će se voditeljica Antonija Blaće u emotivnoj i zabavnoj studijskoj emisiji u dva dijela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U drugoj epizodi možete gledati smiješne i najzabavnije trenutke na RTL-u.

Najsmješniji trenuci RTL-a

RTL se prisjetio trenutka kada je voditeljica Antonija Blaće prvi put vodila 'Big Brother'. U jednom trenutku joj je gost rekao: "Dobra večer Marina", na što mu je Antonija odgovorila: "Još da se zovem Marina bilo bi super, ja se zovem Antonija." Gost se nakon toga ispričao, a Antonija mu je rekla: "Nema veze, sličnost je nevjerojatna." Na kraju je voditeljica komentirala svoje prvo iskustvo: "Mogu reći da su tada na forumu napisali: 'Izgledala je kao jelen uhvaćen u svjetlosti na autocesti'. Hvala publici što je tolerirala naše polagane početke. Hvala publici što ste nas pratili kroz sve emisije."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U prvom Big Brotheru je jedan od legendarnih i najsmješnijih trenutaka bio kada je Dubrovčanka Tanja plesala u kuhinji na šanku s bocom i rekla: "Gledajte ovaj ples", i pala istog trena. Ta scena je postala toliko popularna da je se mnogi i danas sjećaju. Marijana Batinić je komentirala popularni show: "Big Brothera se svi sjećaju. Sjećam se svih aktera kao da je bilo jučer, a ne prije 20 godina." Saša Lozar je opisao što se njemu dogodilo: "Sjećam se da su miješali Zdravka i mene jer smo obojica plavi, to mi je bilo genijalno. "Hej, ti si onaj iz Big Brother kuće." Još jedan smiješan trenutak je bio kad je šest muškaraca za čestitanje rođendana na svoje gole stražnjice napisalo "Sretan ročkas" nakon čega su u isti tren sva šestorica spustila gaćice i pokazali gole stražnjice.

Foto: RTL

RTL je lansirao i glazbene talente talent showova pa su tako gosti rođendanske emisije bili pobjednica 1. sezone 'Superstara' Hana Ivković, pobjednik showa 'X Factor Adria' Amel Ćurić i pobjednik 2. sezone 'Zvjezdica' Dino Miklaužić. Amelu je Massimo bio mentor u showu pa se ovim putem prisjetio tog iskustva: "Imam lijepa sjećanja na cijelu tu priču i posebno na Massima. Imali smo poseban pozdrav kad bih nešto dobro otpjevao, rekli bi "luudo". James Arthur je došao na finale par dana ranije i na generalnoj probi mi je rekao: "Red coat winning." Finale showa su se održale uživo u Areni, a gost iznenađenja je bio engleski pjevač i deveti pobjednik 'X Factora' James Arthur. Hana Ivković je komentirala da su njezini Sinjani još oduševljeni, a Amel je dodao: "To će trajati neka tri mjeseca. Ja sam imao fenomenalan doček, oni se drže toga, ti si bio predstavnik njihovog grada. Osjećao sam se kao predstavnik Eurosonga."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prisjetili smo se i humorističnih serija Andrija i Anđelka, Dadilja i Bibin svijet koje su se prikazivale na RTL-u. Saša Lozar je komentirao svima dragu seriju: "Andrija i Anđelka' je jedna od najsmješnijih domaćih serija. Imali su uloge života, toliko su ih svi zavoljeli, oni su bili to, Andrija i Anđelka."

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Andrija Milošević i Anđelka Prpić

U kulinarskom showu 'Tri, dva, jedan, kuhaj', u najsmješnijoj epizodi, kandidati Doris i Luka donijeli su jelo Crostata Lungomare na ocjenjivanje. Chef Tomislav Špiček im je rekao: "Imam jednu veliku primjedbu, dođi Luka. Vidiš". zatim mu je puhnuo šećer s kolača u lice pa je i Luka napravio isto Špičeku. Svi su se nasmijali, a Špiček mu je rekao: "Sad ćeš dobiti dvojku. Ja to tebi smijem napraviti, ti meni ne." Luka je tada komentirao situaciju: "Špičekova faca kad sam mu puhnuo, kad sam mu vratio puhanjem." Nives Celzijus je također komentirala kulinarski show: "Tri, dva, jedan, kuhaj' je original RTL-ov format. Obožavam te kulinarske formate gledati, ne i kuhati, nemojte me slučajno zvati na kulinarski format jer me ubije trema." Marijana Batinić je komentirala chefa Ivana Pažanina: "Vidi šmekera, tu je postao zavodnik. Obožavam ovu emisiju, voljela bih je opet gledati i voditi."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U još jednom glazbenom showu 'Hrvatska traži zvijezdu', Tony Cetinski je pitao kandidata voli li Vucu, na što mu je kandidat rekao da može nabrojati sve njegove albume od 1993. godine, što je i učinio. Kandidat nije pjevao sjajno, ali se potrudio: "Volim piti, volim piti i ljubiti, takvoga me majka voli, takav ću i ostariti". Tony je pjevao s njim i obojica su digli ruke u zrak. U jednom trenutku je Jelena Radan izašla iz žirija i na njeno mjesto je došao Vuco, dok je kandidat pjevao njegovu pjesmu "Rajske kočije". Kada se kandidat okrenuo i vidio Vucu, bio je u šoku, a Vuco mu je rekao: "Što si se prepao?" Kandidat se svom idolu obratio: "Kako je gospodine, duhovni vođo." Onda su zajedno zapjevali: "Podigla me iz pepela i malo mi sreće dala." Saša Lozar je komentirao koliko takvi trenuci znače ljudima: "Njemu su se snovi ostvarili. Koliko ljudi može reći u životu da su mu se snovi ostvarili, lik je pjevao s Vucom, svaka čast."

Foto: rtl

Sjećate li se vremenske prognoze s voditeljicom Renatom Sopek, kada se javila mokra iz bazena? Na sebi je imala bikini i mokru majicu. Voditeljica Marijana Batinić je komentirala Renatu: "Kolika je gledanost bila u ovim trenucima na RTL-u?", a Nives Celzijus je otkrila nešto što nismo znali: "Zašto toga više nema? Molim vas, vratite vremensku prognozu s Renatom Sopek. Kad bi izašla neka naslovnica s Renatom Sopek, jurila bih na kiosk to kupiti, mislim da sam svaki broj imala prije Renate Sopek. Toliko intenzivna je bila moja ljubav prema Renati. Volim te i danas."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Prisjetili smo se showova 'Superpar', 'Gospodin Savršeni' i 'Brak na prvu', u kojima su neki pronašli svoje prave ljubavi. Tako je u 'Braku na prvu' Krešo zaprosio Andreu i ona je pristala. Nives Celzijus je komentirala ljubavne showove RTL-a: "Ne znam koja se još televizija može pohvaliti s toliko sretnih parova koje su tu proizveli. Ovo mi je impozantno, možda se ja trebam prijaviti na takav show i možda i ja upoznam svoju ljubav."

Jedna je bila najdraža susjeda, druga nije, ali su njezine izjave popularne i danas. Dva legendarna RTL-ova lika Biba iz serije 'Bibin svijet' i Seke iz 'Ruže vjetrova', glumile su Ana Begić Tahiri i Nives Ivanković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

RTL se prisjetio jedne od poznatih izjava Seke Odak iz 'Ruže vjetrova': "Ti si toliko ružna, ja da sam na tvom mistu, tražila bih odštetu od roditelja." Nives Ivanković nije htjela gledati svoje scene kada su joj pustili: "Ja sebe ne gledam. Seke je obilježila moj televizijski rad i zanimljivo mi je da me i ove mlade generacije prepoznaju, a emitiranje 'Ruže vjetrova' bilo je prije desetaka godina. Ta Seke mi je fenomen jer od svih mojih uloga, bilo ih je i televizijskih koje su bile upečatljive, Seke je nastavila taj život sama, ima je na internetu. Znaju mi poslati komentare gledatelja na društvenim mrežama pa ljudi pišu: "Kad mi je teško, mama mi je bolesna, pustim joj Sekine izjave da je oraspoložim". Ja je smatram osobom, ne povezujem je sa mnom, ona ima internetski život, svako malo mi to pošalju i vidim da se ona dobro snašla."

Ana Begić Tahiri dodala je i da nju prepoznaju kao Bibu: "Jučer sam bila u tramvaju i neki me i dalje prepoznaju kao Bibu. Iako me izgledom možda i ne bi, ali kad čuju moj glas. Tada sam imala 24 godine, mlada sam još bila."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Antonija ih je pitala tko je pisao tekst za Seku, a Ana je rekla da je pisala Nives. "Ona tako zna prepravljati tekst i napisati si monolog. Tako je jednom kad smo glumili, rekla da sam ja iz Splita, a ja stojim, glumim i gledam, ispada da je Biba iz Splita. Dođem u Split nakon toga u neki dućan i kažu mi: "Znali smo mi da ste vi odavde, teško je takav jezik imati."

Foto: RTL

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: RTL- proslavio 20. rođendan, slavna lica se pridružila veselju: 'Želim vam da i dalje informirate javnost'