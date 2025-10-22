Edo iz 'Života na vagi' s obitelji otputovao u Španjolsku pa podijelio fotografije i dojmove

Edin Mehmedović, fitness trener i zvijezda showa "Život na vagi" koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, iskoristio je jesen za bijeg u toplije krajeve.

Sa suprugom Petrom i njihove tri kćeri Lindom, Lorenom i Arijanom otputovao je na otok u Španjolskoj, Mallorcu, a svoje je pratitelje oduševio fotografijama s putovanja.

Na Instagramu je podijelio niz fotografija koje prikazuju idilične trenutke s odmora... Od zalazaka sunca na pješčanoj plaži do istraživanja autentičnih gradića poput Valldemosse i Sollera.

Edin Mehmedović o Mallorci: 'Treba dosta štedjeti'

U opisu objave je pisao o izazovima putovanja s djecom te je borbu s mobitelima opisao kao najveći izazov. Otkrio je i praktične detalje, poput cijene smještaja i hrane i pratiteljima dao preporuke što posjetiti.

''Mallorca je preporuka, ali treba dosta štedjeti'', zaključio je na kraju objave.

Objavu su preplavili pozitivni komentari. Donosimo neke od njih:

"Predivna obitelj, svako dobro vam želimo" i "Prekrasni", ''Ovo je milina za dušu i tijelo."

Podsjetimo, Edin i Petra u braku su od 2013. godine, a njihova ljubavna priča započela je još 2007. nakon što su se upoznali preko zajedničkog prijatelja. Zajedno imaju tri djevojčice.

