Preminuo country pjevač Eddie Low u 81. godini: 'Njegova će glazba živjeti zauvijek'

Novozelandski country pjevač Eddie Low preminuo je u Christchurchu u subotu u dobi od 81 godine, nakon jednogodišnje borbe s rakom. Rođen je u Rotorui. Iako slijep od rođenja, uspio je ostvariti izvanrednu 60-godišnju karijeru u glazbi, inspirirajući mnoge svojom izvanrednom upornošću i talentom.

Eddijeva kći Maria potvrdila je njegovu smrt u emotivnoj objavi na Facebooku.

"Njegova će glazba živjeti zauvijek. Eddie Low preminuo je mirno u 7:45 sati ujutro, u subotu, rujna 2024., okružen voljenima. Rođen u siromaštvu, 14. svibnja 1943., Eddijev je život obilježila nevjerojatna otpornost, odlučnost i talent. Eddie će ostati zapamćen kao voljeni glazbenik, pionir i izvor inspiracije za sve koji su ga poznavali“, napisala je Maria.

'Milionski glas'

Energični zabavljač stekao je nadimak "milionski glas“ zahvaljujući svojim vedrim izvedbama country glazbe. Tijekom svoje duge karijere nastupao je diljem Novog Zelanda, Australije i širom svijeta, te je bio poznat po tome što je svaki koncert izvodio s maksimalnim angažmanom. Eddie je bio prepoznat po svojim emotivnim pjesmama koje su kombinirale stilove country, folk i pop glazbe.

Kao priznanje za njegovu nevjerojatnu karijeru, 2006. godine odlikovan je titulom Člana Novozelandskog reda za zasluge u sklopu rođendanskih počasti kraljice za svoj doprinos glazbi. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama bile su "Maori Medley", "Help Me Make It Through The Night" i "Bonnie Please Don't Go".

Supruga preminula prije nekoliko godina

Nastavio je nastupati diljem Novog Zelanda sa svojim bendom The Highway Men sve do nekoliko mjeseci prije smrti.

Nažalost, Eddijeva supruga Kathleen preminula je nekoliko godina prije njega, 2019. godine. Iza njega su ostala njihova djeca Taniya, Dayne i Maria.

