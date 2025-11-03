Ecija Ojdanić dirnula pratitelje objavom o gubicima u životu: 'Ona je najveći life coach'

Glumica Ecija Ojdanić (51) ponovno je ganula pratitelje iskrenom objavom na društvenim mrežama. Na fotografijama koje je podijelila pozira sa svojom majkom Milenkom, a uz njih je napisala emotivan tekst o sjećanjima, gubicima i snazi života.

"Sve je više grobova za obići, na žalost. I sve više sjećanja na (pre)drage ljude koji nisu više s nama, ali žive u našim srcima i sjećanjima. I, koliko god ti naši obilasci grobova bude lijepa sjećanja i čeprkaju po ranama koje nikad neće zacijeliti, a pogotovo po jednoj, najdubljoj, vraćamo se u Zagreb natrpani domaćim proizvodima. A najviše njenom snagom da, usprkos svim gubitcima, živi punim plućima, i prepuna ljubavi prema životu i svima nama. Ona je najveći life coach", napisala je Ecija.

Njezine riječi dirnule su mnoge, a brojni su joj pratitelji u komentarima poručili koliko cijene njezinu iskrenost.

Jedan događaj zauvijek je obilježio život nje i njezine obitelji

Ecija nikad nije skrivala koliko je povezana s majkom, a njihov je život obilježila velika obiteljska tragedija. U jednom intervjuu za Story glumica je otvoreno progovorila o gubitku brata koji je poginuo s 19 godina, događaju koji je, kako sama kaže, zauvijek promijenio njihovu obitelj.

"Jedino za čime žalim, s čime se ne mogu pomiriti ni to prihvatiti su odlasci bliskih ljudi, pogotovo mog brata koji je poginuo s 19 godina. To je obilježilo cijeli naš život i kako godine idu, sve mi je teže, ta rupa postaje sve veća umjesto da se smanjuje. Vrijeme zaista ne vida rane", priznala je Ecija.

Uz brata, u posljednjih nekoliko godina izgubila je i brojne druge drage osobe.

"Imali smo sada jedan tragičan niz. Prvo je Gina preminula prije tri godine, pa se razbolio moj tata i otišao, Lukas, a sada suprugov otac. Svi gubici su nas dosta rastužili, ali svaku tu tragediju proživjeli smo kao obitelj i nekako izišli još povezaniji", rekla je.

Dodala je i da je svaki novi gubitak podsjeća na onu prvu, najveću bol.

"Da mi je netko rekao da ću to preživjeti, pogotovo kada netko tako mlad ode u prometnoj nesreći, ne bih vjerovala. Nisam mislila da je to moguće, ali nekako smo preživjeli. Svaka smrt me vraća na tu traumu jer očigledno nismo imali vremena procesuirati ono što se dogodilo. Samo smo se brinuli kako će mama i tata ostati zdrave glave", priznala je.

