E pa ovo se dugo čekalo: Thompson objavio nikad viđenu snimku sa zagrebačkog koncerta

Glazbenik Marko Perković Thompson (58) na društvenim je mrežama objavio snimku s velikog koncerta koji je održan 5. srpnja 2025. godine na zagrebačkom Hipodromu.

„5.7.2025. Zagreb – ljubav je zaista tajna dvaju svjetova... Hvala svima koji ste zajedno s nama širili svjetlost, pjevali i stvarali nezaboravnu energiju“, poručio je Thompson uz isječak izvedbe pjesme Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. U objavi je najavio i da će uskoro objaviti cijelu snimku koncerta: „Cijeli video koncerta uskoro stiže – ponovno ćete moći doživjeti ovu posebnu noć.“

Objava je izazvala brojne reakcije njegovih pratitelja, a mnogi su u komentarima pisali da jedva čekaju ponovno osjetiti atmosferu koncerta. Video je u kratkom vremenu prikupio više od 10 tisuća lajkova.

Priznanje u Ljubuškom

Podsjetimo, Thompson je nedavno prisustvovao svečanom otvorenju manifestacije posvećene fra Didaku Buntiću u Ljubuškom, gdje je primio priznanje Didak za doprinos domoljublju i promicanju svehrvatskog zajedništva.

